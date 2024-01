Politico pakub EL-i välispoliitika järgmiseks juhiks Kaja Kallast

Seoses EL-i tähtsate ametitega on Politico teatel läbi käinud neli nime. Euroopa Komisjoni presidendiks jääb edasi Ursula von der Leyen, Euroopa Parlamendi eesotsas jätkab Roberta Metsola.

Euroopa Ülemkogu eesistuja kohale pakub Politico praegust Taani peaministrit Mette Frederikseni. Kaja Kallas võib võtta üle EL-i välispoliitika juhi ametikoha.

"See on minu unistuste meeskond. See saadaks tugeva sõnumi," ütles üks diplomaat Politicole.

Politico toob siiski välja, et selliseid ametikohtade jagamise otsuseid pole veel tehtud. Politico toodud nimekirjas pole ka meessoost kandidaatide nimesid. Euroopa Parlamendi presidendi valimisel mängivad suurt rolli veel ka erakonnad ja eurosaadikud.

Politico kirjutab, et sellisel nimekirjal on siiski oma loogika. Komisjon ja Euroopa Parlament jääksid Euroopa Rahvapartei (EPP) kätte, Euroopa Sotsialistlik Partei (PES) saaks endale Ülemkogu ning liberaalidele jääks EL-i välisteenistus. Liberaalide fraktsiooni kuuluvad Eestist Reformierakond ja Keskerakond.

Politico kirjutab, et Kallase nime mainitakse vestlustes üha rohkem, see on suuresti tingitud ka Eesti geograafilisest asendist. Kesk- ja idaeurooplased on Euroopa Liidu juhtimises pidevalt alaesindatud. Ukraina sõja valguses leiavad Ida-Euroopa riigid üha rohkem, et piirkond peaks saama endale mõne juhtiva EL-i ametikoha.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides 6. kuni 9. juunini 2024. Uus Euroopa Komisjon astub ametisse aga alles novembris.