NATO alustab viimaste aastakümnete suurimat sõjalist õppust

Steadfast Defender 2024 kestab mai lõpuni ja selles osalevad üksused kõigist 31 NATO liikmesriigist ja kandidaatriigist Rootsist, ütles NATO Euroopa liitlasvägede ülem USA kindral Christopher Cavoli.

Väiksematest üksikute manöövrite sarjast koosnev õppus leiab aset Põhja-Ameerikast kuni NATO idatiivani Venemaa piiri lähedal.

See hõlmab 50 mereväe alust, 80 lennukit ja üle 1100 lahingumasina.

Õppus – suurim pärast külma sõja aegset Reforgerit 1988. aastal – toimub ajal, mil NATO on ümber korraldamas oma kaitsemehhanisme, arvestades Venemaa sõda Ukraina vastu.

USA juhitav allianss on saatnud oma idatiivale tuhandeid sõdureid ja koostanud oma kõige ulatuslikumad plaanid pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, et kaitsta end Venemaa rünnaku eest.

NATO sõjalise komitee esimehe admiral Rob Baueri sõnul demonstreerib õppuse ulatus alliansi uut valmisolekut.

Bauer hoiatas ka, et alliansi liikmesriikide tsiviilühiskonnad peavad paremini valmistuma võimalikuks tulevaseks sõjaks Venemaaga.

"Peame mõistma, et see ei ole enesestmõistetav, et elame rahus ja seetõttu on meil plaanid, see on põhjus, miks valmistume konfliktiks," ütles ta.

"Me ei otsi konflikti, ent kui nad meid ründavad, peame olema valmis," lisas ta.

Baueri sõnul on Ukraina sõda Venemaa maavägesid tõsiselt kahjustanud, kuid mere- ja õhujõud on jäänud arvestatavaks.

Ta ütles, et Moskva jõupingutusi oma vägede taastamiseks takistab lääne sanktsioonide mõju, kuid Kreml suudab endiselt suurendada rakettide tootmist.

Kohapeal Ukrainas ütles Bauer, et kuigi endiselt käivad pingelised lahingud, ei ole liikunud rindejoon kuigi palju üht- ega teistpidi.

"Kuigi Venemaa viimased rünnakud on laastavad, ei ole need sõjaliselt tõhusad," ütles ta ja kutsus Ukraina toetajaid üles mitte olema liiga pessimistlikud Kiievi tänavuste väljavaadete suhtes.