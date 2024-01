Poola kohus tunnistas avalik-õigusliku meedia likvideerimise seadusvastaseks

Poola uue peaministri Donald Tuski juhitud valitsus teatas detsembri lõpus kogu avalik-õigusliku meedia likvideerimisest pärast seda, kui Poola president vetostas nende rahastust muutva seaduse.

Plaanide kohaselt kaoks juriidiliste kehadena avalik-õiguslik tele- ja raadiojaam ning riiklik uudisteagentuur PAP, mille asemele tekiks uus struktuur.

Poola põhiseaduskohus otsustas neljapäeval, et kultuuriministri korraldus on seadusvastane, sest see põhines mitte meediaseaduse, vaid äriseadustiku sätetel.

"Ainuõigus vallandada [avalik-õigusliku meedia] juhid kuulub Riiklikule Meedianõukogule," ütles kohus.

Nii põhiseaduskohtu kohtunikud kui meedianõukogu ametnikud määrati ametisse Poolat kuni eelmise aasta lõpuni valitsenud Õiguse ja Õigluse (PiS) partei juhitud valitsuse poolt.

Kultuuriministeerium teatas samal päeval, et kohtuotsus on tühine just seetõttu, et otsuse langetanud kohtunike ametisse määramise protsess ise polevat olnud õiguspärane. Ministeerium tõi enda väite põhjenduseks Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust, mille järgi pole Poola põhiseaduskohus sõltumatu ja erapooletu.

Tekkinud olukorras pole selge, kas kehtib kultuuriministri otsus või selle tühistanud kohtuotsus, kas valitus jätkab oma plaanide elluviimist kohtuotsusest hoolimata, ning kuidas tekkinud võimuharude vahelist vastuolu lahendada.

Tuski juhitud valitsus süüdistab PiS-i selles, et selle valitsemisperioodi jooksul jõudsid kohtute, erinevate valitsusasutuste ja avalik-õigusliku meedia etteotsa PiS-i ametisse määratud ametnikud, mistõttu pole need asutused enam sõltumatud.

Sarnane kriitika Poola eelmise valitsuse suhtes kõlas ka Euroopa Komisjoni poolt. Õigusriigi rikkumiste tõttu on külmutatud Poolale mõeldud Euroopa Liidu fondide vahendid. Tusk väidab, et ta kõigest pöörab tagasi PiS-i valitsuse ajal tehtud otsused, et vabastada külmutatud raha.

PiS väidab omakorda, et selle tehtud otsused olid kooskõlas valimistel saadud demokraatliku mandaadiga ning Euroopa Komisjon ja Tuski valitsus ületavad oma volitusi.