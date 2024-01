Jana Toom peab Ratase käitumist solvavaks

Neljapäeval teatas Jüri Ratas, et tema ei kandideeri Euroopa Parlamenti ühes nimekirjas koos Jana Toomiga, mispeale teatas viimane, et Ratase käitumine on solvav. Riigikogu keskfraktsiooni praegune aseesimees Andrei Korobeinik leiab, et Ratase käitumine on valimiseelne näitemäng.