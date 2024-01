Eesmaa: naudin võimalust tegutseda ilma parteiliste suunisteta

Keskerakonnast lahkunud riigikogu liige Enn Eesmaa ütles, et on otsustanud praegu mitte ühegi muu erakonnaga liituda ning naudib parteilisest käsuliinist vaba tegutsemise võimalust.

"Selles mõttes olen jõudnud [otsusele], et ma ei liitu praegu ühegi erakonnaga. Ma naudin seda võimalust töötada selle mandaadi alusel, mis peaks olema kohustuslik kõikidele riigikogu liikmetele – hääletada iseenda otsuse ja südametunnistuse, mitte aga parteiliste suuniste järele," vastas Eesmaa ERR-i küsimusele, kas ka tema on Keskerakonna endise esimehe Jüri Ratse Isamaasse astumise järel jõudnud oma poliitilise tuleviku suhtes otsusele.

"Neid hetki on – mitte küll iga päev, kuid vahel tuleb ette – kus sa tegelikult ise tahaksid hääletada teistmoodi kui see erakond, keda sa esindad, on otsustanud ja see on väga meeldiv tunne," lisas Eesmaa. "Nii et ma saan lähtuda just veel kord sellest põhimõttest, mida näeb ette ka riigikogu liikme statuut – vaatamata sellele, kui sa kuulud mõnda poliitilisse erakonda, siis hääletuse hetkel sa pead lähtuma iseenda otsusest ja oma südametunnistusest," rõhutas ta.

Eesmaa kinnitas ka, et ei vaja parteilisi suuniseid selleks, et jõuda õigele otsusele: "Ja ma usun, et maailmas ja ka Eestis on üldse vähe neid inimesi, kes mingisugustes situatsioonides, kus oleks tarvis leida lahendust, pöörduvad esmajoones erakondade programmide poole. Ma arvan, et need on vajalikud, aga praegu jah, ma saan ilma selleta päris hästi hakkama."

Riigikogu liige hoidus ka ütlemast, kas ta kaldub rohkem toetama koalitsiooni või opositsiooni.

"Siin saab loomulikult vastus olla ainult üks: kõik oleneb olukorrast. Sageli on minu arvamus enam-vähem sama kui koalitsioonil, väga sageli ka samasugune arvamus nagu opositsioonil. Kõik oleneb reaalsetest probleemidest ja reaalsetest olukordadest ja neid tänapäeva maailmas, kaasa arvatud Eestis, tuleb ikkagi ette, kus opositsioon ütleb põhimõtteliselt ei sellepärast, et koalitsioon ütles ja," rääkis ta.

Eesmaa selgitas, et oma praeguses positsioonis saab ta hääletada just selle poolt, mis tundub talle mõistlikuna, jätta hääletamata, kui ei ole lõpuni kindel ja olla vastu, kui ta arvab, et pakutav ei ole õige. Ta meenutas, et on ka varem Keskerakonna fraktsiooni liikmena nii käitunud, kui jättis erinevalt partei seisukohast andmata oma vastuhäält eestikeelsele haridusele üleminekule.

"Sellistel puhkudel on just hea näide sellest, et sinu isiklik arvamus on teinekord võib-olla suuresti teine kui sinu erakonna ja fraktsiooni arvamus. Nii et neid olukordi minu uues staatuses enam ette ei tule," tõdes Eesmaa.

Eesmaa kordas uuesti juba jaanuari algul ERR-ile öeldut, et temaga on rääkinud kõik erakonnad peale ühe, kuid see ei ole viinud teda liitumisotsuseni.

Jaanuari algul teatasid riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed Tanel Kiik, Jaak Aab, Andre Hanimägi, Ester Karuse, Enn Eesmaa ja Kersti Sarapuu erakonnast lahkumisest. Neist Kiik, Aab, Hanimägi ja Karuse liitusid Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga, Eesmaa ja Sarapuu jäid sõltumatuks. Esmaspäeval teatas Keskerakonnast lahkumisest ja erakonda Isamaa astumisest Keskerakonna endine esimees ja kunagine peaminister, riigikoguteine aseesimees Jüri Ratas.