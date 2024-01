Poola president süüdistas Euroopa Komisjoni topeltstandardites

Duda tegi oma kommentaari pärast kohtumist Euroopa Komisjoni justiitsvoliniku Vera Jourovága Davosi majandusfoorumil.

Poola president avaldas muret peaminister Donald Tuski juhitud Poola valitsuse otsuse üle vahetada välja avalik-õigusliku meedia juhid, kirjutab Euractiv.

"President Duda seletas mulle oma seisukohta seoses muutustega avalik-õiguslikus meedias," ütles Jourova Poola telekanalile Polsat.

Samuti väljendas Duda pettumust, et komisjon ei reageerinud kahe endise ministri vahistamisele presidendipalees politsei poolt.

Opositsiooni langenud Õiguse ja Õigluse (PiS) partei ministrid Mariusz Kaminski ja Maciej Wasik on süüdi mõistetud ametiseisundi kuritarvitamises ministriks oleks ajal, kuid PiS peab neid poliitvangideks. Duda oli PiS-i liige kuni presidendiks valimiseni 2015. aastal.

"Olen üllatunud, et Euroopa Komisjon ei reageeri räigetele õigusriigi rikkumistele Poolas," ütles Duda pärast kohtumist ajakirjanikele.

Jourova kommentaar kinnitab komisjoni varasemat seisukohta.

"Me oleme teadlikud sündmustest Poolas. See on riiklik küsimus, mida peavad lahendama selle riigi ametivõimud," ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja Euractivile eelmisel nädalal.

Jourova ütles samuti, et PiS-i valitsuse ajal Poolale mõeldud külmutatud Euroopa Liidu fondide rahastuse vabastamine sõltub Poola võimudets, kes peavad tõestama, et Poola kohtusüsteem on piisavalt sõltumatu, et mitte ohustada Euroopa Liidu eelarvehuve.

Kuigi Poola justiitsminister avalikustas juba eelmisel nädalal kohtusüsteemi reformi seaduseelnõu, võib Duda selle vastuvõtmise vetostada. Presidendi veto ületamiseks pole aga Poola koalitsioonil vajalikku 60-protsendilist enamust parlamendi alamkojas.

Tüli Poola valitsuse ja presidendi vahel võib süveneda veelgi, sest kolmapäeval vahistas Poola korruptsioonivastane büroo (CBA) endise PiS-i asevälisministri Piotr Wawrzyki, keda süüdistatakse volituste ületamises.

Wawrzyk on üks mitmest kahtlusalustest kriminaalasjas, mis on seotud umbes 250 000 Poola viisa ebaseadusliku väljastamisega peamiselt Aasia ja Aafrika kodanikele altkäemaksu eest, kirjutab Politico.