Leningradi oblastis kostsid plahvatused, Ust-Lugas põleb naftaterminal

Lisaks teatasid Kingissepa elanikud lendavate droonide helist. Linn asub sadamast ca 35 km kaugusel.

Samas kirjutab Telegrami kanal Mash, et enne põlengut oli kuulda kaht plahvatust. Ettevõttest, kus puhkes tulekahju, evakueeriti umbes 150 inimest.

Vene Föderatsiooni Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas, et Ust-Luga sadamas põles ettevõtte Novatek terminal. Tema sõnul kannatanuid ei ole ja personal evakueeriti.

"Tulekahju kustutamisele on kaasatud eriolukordade ministeeriumi ja oblasti tuletõrje- ja päästeteenistuse jõud ja vahendid. Kingissepa rajoonis on kehtestatud kõrgendatud valmisoleku režiim. Piirkonna administratsiooni juht Juri Zapalatski juhatab operatiivstaabi koosolekut. Leningradi oblasti administratsiooni vastutavad spetsialistid läksid minu korraldusel objektile," seisis teates.

Venemaa väitel tulistati Tula ja Smolenski piirkondade kohal alla mitu drooni.

Venemaa kaitseministeerium väitis, et ööl vastu pühapäeva tulistati Tula oblasti kohal alla droon. Lisaks tulistati Smolenski kohal kohaliku aja järgi kella 1.30 paiku öösel alla kolm drooni.

Ukrainas tõsteti raketioht taas kõrgeimale tasemele

Ukrainas tõsteti raketirünnaku oht taas kõrgeimale tasemele, kui Mustale merele ilmus ohtlik Vene fregatt rakettidega Kalibr, vahendas portaal Unian laupäeval relvajõude.

Jutt on laevast "Admiral Essen", mille relvastuses on kaheksa nimetatud raketti.

Relvajõud nentisid, et Venemaa on läbi viinud murettekitava rotatsiooni: väikese raketipaadi asemel pandi lahinguvalvesse fregatt "Admiral Essen".

"Raketiohu tase on kõrge!" märgib kaitsevägi.

20. jaanuari hommikul oli Mustal merel kaks vaenlase laeva, mille hulgas ka väike raketipaat Kalibritega. Aasovi merel oli lahinguvalves üks Vene laev.

Venemaa andis lööke Sumõ oblastile

Vene väed andsid Sumõ oblastile 37 tulelööki, tulistades laupäeval kaheksat piiriäärset asulat, teatas Sumõ oblasti sõjaväeadministratsioon.

Podoljak: kõnelusteks Venemaaga peab see saama taktikalisi kaotusi

Ukraina võib alustada läbirääkimisi Vene Föderatsiooniga, kui okupatsiooniarmee saab teatud taktikalisi kaotusi ja kõneluste tulemus sõltub suuresti lähtepositsioonist, vahendas portaal Unian pühapäeval presidendikantselei nõuniku Mõhhailo Podoljaki sõnui.

"Mulle väga meeldib valem, et kõik sõjad lõpevad rahuga. See on arusaadav, küsimus on selles, mis positsioonil te neid läbirääkimisi alustate. Kui läbirääkimised algavad hetkel, mil Vene Föderatsioon on saanud teatud taktikalisi kaotusi ja algavad need protsessid, millest (julgeolekunõukogu sekretär Oleksi Danilov) räägib – sotsiaalsed pinged, ühed või muud siserahutused –, siis jah, loomulikult läbirääkimised," ütles Podoljak.

Samas tõi ta välja, et Venemaa tuumarelvadest loobumise küsimus nendel kõnelustel on võimalik juhul, kui Moskva tabab globaalne kaotus.

"Mis on globaalne lüüasaamine? Kui Venemaa ei saa enam domineerida mitte ainult Euroopas, vaid ka globaalses poliitilises protsessis üldiselt. Vene Föderatsioonil ei ole selleks ressursse, ta ei saa kasutada seda või teist vetot ÜRO Julgeolekunõukogus, ei saa paljude teiste autoritaarsete riikide toetust, sest seda peetakse sõja kaotanud riigiks," resümeeris nõunik.