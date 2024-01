Voltri: jätkame streikimist

"Me olime natukene optimistlikumad kui praeguseks hetkeks on välja tulnud. Me tõesti lootsime, et valitsus siiski leiab täna lahenduse sellele, et me saaksime streigi lõpetada ja saaksime üheskoos ilma streigiolukorrata minna edasi pikema vaate ja kollektiivlepingu aruteludega järgmisteks aastateks. Aga paraku seda siiski ei ole toimunud. Nii et me jätkame edasi streikimist, kahjuks," rääkis Voltri.

Tema sõnul jätkub streik, kuni valitsus võtab vastu otsuse olukorra lahendamiseks. Ta loodab, et lahendus tuleb lähinädalatel.

"Me näeme, et ühiskonnas on meile toetus väga suur, järjest tuleb toetusavaldusi lihtsatelt inimestelt, teistelt ametiühingutelt, teiste ametialade esindajatelt, nii et meil tõesti on hea meel näha, et Eesti rahvas on hariduse usku ja on toetamas meid igati meie õigustatud ootustes ja õigustatud nõudmistes. Me tõesti loodame, et saame siiski lähinädalatel lahenduseni jõuda ja me ei pea enam selle streigiga jätkama."

Voltri sõnul on keeruline hinnata, kas valitsus tõepoolest otsib ühiseid lahendusi või lihtsalt keerutab.

"Raske on seda hinnata, sest tegelikult võib lubada igasuguseid läbirääkimisi, aga kui läbirääkimistele ei ole mingeid tagatisi antud, ei ole ühtegi märki antud, et tegelikult ka oleks nende lubaduste taga midagi rohkemat kui ainult sõnad, siis sellisel juhul on tõesti vähe keeruline seda uskuda," ütles Voltri.