Emor: Reformierakond ja sotsid kasvatasid toetust, Eesti 200 langes alla künnise

ERR-i tellitud Kantar Emori uuringust selgus, et kõige populaarsema parteina jätkas jaanuaris Isamaa, kuid seda langeva toetusega. Kui mullu novembris-detsembris kerkis Isamaa 25 protsendiga populaarseimaks parteiks, siis erakonna toetus jaanuariküsitluses oli 22 protsenti.

Ukraina sõja puhkemise järel selgelt populaarsemaks parteiks tõusnud, kuid eelmise aasta aprillist stabiilselt toetajaid kaotanud Reformierakonnal õnnestus pikk mõõn peatada ja toetuskõver üles saada. Kui detsembris oli neil toetajaid 15 protsenti ja sellega jagati Keskerakonnaga alles kolmandat-neljandat kohta, siis jaanuaris oli peaministripartei toetus 19 protsenti ja koht Isamaa järel teine.

Kolmandal-neljandal kohal on EKRE ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond võrdselt 17 protsendi suuruse toetusega.

EKRE reiting on pärast novembrikuu 21 protsenti veidi langenud. Sotsiaaldemokraatide reiting on aga teinud olulise tõusu ja kasv on toimunud kahes nooremas vanuserühmas, kus Isamaa omas enne lühiajalist edu.

Viiendal kohal on Keskerakond 14 protsendiga. Nende jaoks olulises sihtrühmas ehk muukeelsete valijate seas on toetus jätkuvalt 51 protsendi lähedal. Eestlastest vastajatest toetas Keskerakonda aga vaid napp neli protsenti.

Valitsuskoalitsiooni nõrgima reitinguga Eesti 200 toetus langes veelgi ja oli jaanuariküsitluses alla valimiskünnise ehk oli neli protsenti. Sama suur oli Kantar Emori küsitluses ka parlamendiväliste Parempoolsete toetus.

Rohelisi toetas jaanuaris kaks ja Vasakparteid üks protsent valijatest.

Voog: reitingud on muutumas ebastabiilsemaks

Kantar Emori uuringueksperdi Aivar Voogi sõnul on erakondade reitingud jälle muutumas ebastabiilsemaks.

"Põhiliseks mõjutajaks on siin nähtavasti meedia tähelepanu nihkumisel koalitsiooni ja opositsiooni vastasseisult valitsuskoalitsiooni tegemistele. Kuigi tegemist on valitsuskoalitsiooni tugeva sisetüliga õpetajate palkade teemal, on selle tulemusel jäänud opositsioon selgelt varju ning nende summaarne eelistus on langenud 60 protsendilt 54 protsendile."

Samal ajal tõusis valitsuskoalitsiooni kogutoetus detsembrikuu 33 protsendilt jaanuaris 40 protsendile.

Viimastel kuudel on kasvanud ka nende vastajate osakaal, kes ei oska oma eelistust välja tuua. Mullu novembris oli selliseid vastajaid 22 protsenti, detsembris 25 protsenti ja jaanuaris 27 protsenti.

Kui võtta arvesse ka "ei oska öelda" vastajad, toetas Isamaad jaanuaris 16 protsenti (detsembris 19 protsenti, novembris 20 protsenti).

Reformierakonna toetus oli 14 protsenti (detsembris 13 protsenti ja novembris samuti 13 protsenti).

EKRE toetus koos "ei oska öelda" vastajatega oli jaanuaris 13 protsenti (detsembris 14 protsenti ja novembris 16 protsenti).

SDE toetus oli 12 protsenti (detsembris 11 protsenti ja novembris 10 protsenti) ja Keskerakonnal üheksa protsenti (detsembris kaheksa protsenti ja novembris üheksa protsenti).

Eesti 200 toetus oli kolm protsenti (detsembris neli protsenti ja novembris viis protsenti). Parempoolseid toetas selles küsitluses samuti kolm, rohelisi kaks ja Vasakparteid alla protsendi.

Toetused erinevates vastajarühmades

Eestlastest vastajate seas oli populaarseim partei Isamaa 27 protsendiga. Järgnesid Reformierakond 22 protsendi, EKRE 19 ja SDE 17 protsendiga.

Keskerakond, Eesti 200 ja Parempoolsed kogusid eestlastest valijate seas kõik neli protsenti toetust.

Muust rahvusest vastajate seas on jätkuvalt esimene eelistus Keskerakond 51 protsendiga.

Tähelepanuväärne on, et SDE kogus muust rahvusest vastajate seas toetust 19 protsenti ehk rohkemgi kui eestlastest vastajate seas.

EKRE-t toetas muust rahvusest vastajatest 12, Reformierakonda kuus, Isamaad neli, Eesti 200 ja Vasakparteid kolm ning Parempoolseid ja Rohelisi kaks protsenti.

Tallinnas oli populaarseim partei riigikogu valimisi puudutavas küsitluses Keskerakond 24 protsendiga. Järgnesid nende pealinna võimupartner SDE 19 protsendi, Reformierakond samuti 19 protsendi, Isamaa 14 protsendi ja EKRE 12 protsendiga.

Parempoolsed edestasid Tallinnas Eesti 200 vastavalt toetustega viis ja neli protsenti. Roheliste toetus Tallinnas oli kaks protsenti.

Lähemalt saab toetuse kohta eri sotsiaaldemograafilistes vastajagruppides lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Kantar Emor korraldas ERR-i uudistetoimetuse tellimusel uuringu 17.–24. jaanuarini ja sellele vastas 1498 valmisealist kodanikku vanuses 18–84 aastat. Kolmandik vastajatest küsitleti telefoni teel ja kaks kolmandikku veebis. Sellise valimi juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,2 protsenti.

Reedel kell 11 kommenteerivad ERR.ee veebisaates värskeid uuringutulemusi Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog ning ERR-i ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.