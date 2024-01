Kallase sõnul ei lähe ta presidendi vastuvõtule

Teisipäeval ütles Kaja Kallas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et ta ei ole kindel, kas saab tänavu vastuvõtul osaleda.

Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil ütles Kallas, et ta vastuvõtule ei lähe.

"Mina solidaarsusest ei lähe," sõnas Kallas.

"Parlament valib nii peaministri kui ka presidendi ja see kas parlamendi saadikud otseselt meeldivad või ei meeldi, siis see ei puutu sellesse, et tegemist on vabariigi aastapäevaga, kus põhiseaduslikud institutsioonid, riigikogu liikmed minu arvates on ka olulised," lausus Kallas.

Rahandusminister Mart Võrklaev (RE) ütles, et tema plaanib vastuvõtule minna.

"See, miks president on mingi otsuse teinud, eks ta peab seda põhjendama, õigeks ma seda ei pea. Aga tegemist on Eesti Vabariigi sünnipäevaga. See on pidu meile kõigile ja mina lähen eeskätt tähistama sinna seda sünnipäeva," rääkis Võrklaev.

Terviseminister Riina Sikkut ütles, et temagi plaanib vastuvõtule minna. "Ma tegelikult olen üllatunud, kui palju kriitikat presidendi valikud on pälvinud. Riigikogu liikmed on saanud mandaadi riigikogus töö tegemiseks ja seaduste vastu võtmiseks. Seda, millistel üritustel nad osalevad, ka olukorras, kus vabariigi aastapäeva hommikul Pika Hermanni torni päikesetõusul lipp heisatakse ja riigikogu esimehe vastuvõtt riigikogus toimub, siis seda tähtsat päeva saavad kõik Eesti inimesed tähistada, ka riigikogu liikmed. Presidendil on vabadus otsustada, kuidas tema tähistab, keda ta peole kutsub ja minu meelest oleks sobiv kutsuda ka 800 õpetajat, ei pea valitsuse liikmed olema esindatud," rääkis Sikkut.

Haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) oli samuti üllatunud sellest, kui palju presidendi otsus tähelepanu pälvis. Ta ütles, et tema on samuti kutse saanud, ent peab tähtsa perekondliku sündmuse tõttu viibima samal ajal Poolas.

Mitmed riigikogu saadikud on väljendanud pahameelt president Alar Karise otsuse üle kutsuda seekord vabariigi aastapäeva vastuvõtule ainult riigikogu juhatus, komisjonide esimehed ja aseesimehed ning fraktsioonide juhid, mis tähendab enamuse rahvasaadikute peolt kõrvalejäämist.