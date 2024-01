Enamik inimesi toetab presidendi otsust jätta paljud saadikud vastuvõtule kutsumata

14 protsenti peab presidendi otsust valeks ja 17 protsenti ei osanud oma seisukohta öelda.

Erakondliku eelistuse järgi olid kõigi parteide toetajaskonnas ülekaalus vastajad, kes pidasid presidendi otsust kutsuda vastuvõtule vaid riigikogu juhatus, komisjonide esimehed ja aseesimehed ning fraktsioonide juhid.

Isamaa valijatest pidas presidendi otsust õigeks 87 protsenti, Eesti 200 valijatest 78 protsenti, SDE valijatest 70 protsenti, Reformierakonna valijatest 68 protsenti, EKRE valijatest 61 protsenti ja Keskerakonna toetajatest 60 protsenti.

Kõikides sotsiaaldemograafilistes gruppides olid samuti ülekaalus vastajad, kes peavad presidendi otsust õigeks.

Presidendi otsus mitte kutsuda 24. veebruari vastuvõtule 101 saadikut kutsus esile mitmete poliitikute terava pahameele. Näiteks EKRE fraktsioon teatas üksmeelselt, et nende esindajad vastuvõtule ei lähe. Neljapäeval teatas ka peaminister Kaja Kallas, et on solidaarne parlamendisaadikutega ega lähe vastuvõtule.

Norstati küsitlus tehti 24. jaanuaril veebikeskkonnas ning sellele vastas 1008 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku.