Kallas ei kavatse presidendi vastuvõttu ka teleri vahendusel vaadata

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et ei kavatse president Alar Karise vastuvõttu ka televiisori vahendusel vaadata, ent loodab, et president püüab oma kõnes võtta ühiskonnas maha sõjast põhjustatud ärevust.

"Ei, ma ei vaata. Me ikka tähistame vabariigi aastapäeva ja see on siis tähistamine. Telekat küll vaatama ei hakka," ütles Kallas.

Sama teema kohta küsis Kallaselt ka ajakirjanik, mille peale peaminister ärritus ja küsis, kas vabariigi aastapäeva veetmiseks on õige ja vale viis.

Ta tsiteeris 2019. aastal peaministri ametit pidanud Jüri Ratase sõnu, et peaministril on samasugune õigus nagu igal teisel eestimaalasel veeta riigi sünnipäev pere ja sõprade keskel. Ka Jüri Ratas ei läinud tol korral presidendi vastuvõtule.

"Miks te mind teistmoodi kohtlete, ma ei saa sellest aru. Küll ma loen seda kõnet," ütles Kallas.

Kallas: peaksime püüdma võtta ühiskonnast ärevust vähemaks

Saatejuhid Arp Müller ja Mirko Ojakivi küsisid, mida Kallas aga presidendi kõnelt ootaks ning milliseid sõnumeid võiks president ühiskonnale saata.

"Ma püüan seda ise teha ja ma loodan, et seda teeb ka president. Võtta maha seda ärevust, mis inimestel seoses selle sõjaga ja kogu selle julgeolekuolukorraga on," vastas Kallas.

"Jah, see julgeolekuolukord on äärmiselt keeruline, aga meil on plaanid, me tegutseme. Me sellepärast investeerime riigikaitsesse. Sellepärast me peame neid läbirääkimisi ka teiste riikidega, kuidas Ukrainat aidata, kuidas seda agressiooni kohe peatada, kuidas külmutatud varasid kasutada, mis kõik paneks seda sõjakäiku muutma selleks, et see sõda kunagi siia ei jõuaks," lisas ta.

"Mina usun küll, et kui me teeme kõik õigesti, siis meie inimestel ei ole vaja seda ärevust tunda. Ja ma arvan, et me peame seda ärevust maha võtma. Ja siin ma pean silmas nii ennast kui ka presidenti," ütles Kallas veel.

Jaanuari lõpus ütles Kallas, et ta ei lähe sel aastal vabariigi aastapäeva presidendi vastuvõtule.

Kallase sõnul ei lähe ta vastuvõtule solidaarsusest riigikogu liikmetega, kelle president tänavu enamuses kutsumata jättis.

Alar Karis otsustas sel korral kutsuda vabariigi aastapäeva vastuvõtule ainult riigikogu juhatuse, komisjonide esimehed ja aseesimehed ning fraktsioonide juhid, mis tähendab enamiku rahvasaadikute peolt kõrvalejäämist.