Le Pen distantseerus seoses rändevaidlusega Saksamaa AfD-st

Prantsusmaa parempopulistide liider Marine Le Pen ütles neljapäeval, et ei nõustu immigrantide massilise väljasaatmise ideega, mida väidetavalt toetavad mõned Saksa parempopulistliku partei AfD poliitikud.

Arvamusküsitlustes kõrgel kohal paikneva partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) liikmed arutasid seda ideed väidetavalt kohtumisel äärmuslastega, sealhulgas Austria prominentse parempopulistide liidriga.

Arutluse all oli nii välismaalaste kui ka "mitteassimileerunud kodanike" massiline väljasaatmine.

Pärast seda, kui uuriv meediaväljaanne Correctiv lekitas kuu algul kohtumisest uudise, on sajad tuhanded inimesed kogu Saksamaal protestiks tänavaile tulnud.

"Ma ei nõustu ettepanekuga, mida sellel koosolekul ilmselt arutati või mille üle otsustati," ütles Le Pen pressikonverentsil.

Le Pen on parlamendipartei Rahvusrinne (RN) juht. Ta on püüdnud selle mainet pehmendada pärast seda, kui võttis juhtohjad üle oma isalt Jean-Marie Le Penilt, kes on kurikuulus ksenofoobsete ja antisemiitlike väljaütlemiste poolest.

Le Pen oli kahtedel viimastel presidendivalimistel teine, kaotades mõlemal korral Emmanuel Macronile.

Tema partei saadikud kuuluvad AfD-ga samasse Euroopa Parlamendi fraktsiooni. "Peame rääkima erimeelsustest, kui need on nii suured kui see," ütles ta ajakirjanikele.

"Minu arvamus on, et meil on AfD-ga suur vaidlus," ütles Le Pen ja lisas, et sellel võivad olla "tagajärjed meie võimele olla liitlased samas rühmas".

Le Pen ütles, et seisab "kõigi prantslaste eest, olenemata sellest, kuidas nad oma kodakondsuse omandasid", isegi kui tema partei ei ole alati nõustunud kriteeriumidega, mida võimud kodakondsuse andmisel kohaldasid.

"Me pole kunagi toetanud mingit remigratsiooni selles mõttes, et võtaksime Prantsusmaa kodakondsuse ära inimestelt, kes selle on omandanud," ütles Le Pen.

Rahvusrinne (RN), mille juhiameti Le Pen 2022. aastal 28-aastasele Jordan Bardellale üle andis – on korraldanud koos AfD-ga ühismiitingud juunis toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks.

Hiljutised küsitlused näitavad, et RN tõuseb eurovalimiste suureks võitjaks umbes kolmandiku prantslaste häältega, mis on umbes 10 protsendipunkti enam kui Macroni partei juhitud koalitsioonil.