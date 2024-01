Ametiühing hakkab streikivatele õpetajate toetust maksma, streik jätkub

"Esmaspäeval jätkub üldhariduskoolides streik. Ilmselt enamikes koolides," ütles Voltri. "Üha rohkem tuleb infot, et koolid ja õpetajad on valitsuse arrogantsusest tulenevalt valmis streikima kauem."

Uuest nädalast hakkab ametiühing ühtlasi maksma streigis jätkuvalt osalevatele õpetajatele toetust streigifondist.

Voltri ei öelnud, millises mahus toetus on, kuid kordas, et päris suur summa on streigifondis olemas ja ametiühing saab toetuse maksmisega hakkama. Tingimuseks on, et inimene on streikinud juba sel nädalal, ametiühing pakub toetust uue nädala streigipäevade eest.

On inimesi, kes toetavad streikivaid õpetajaid ka rahaliste annetustega, lisas Voltri.

Ametiliidu selja taga on 72 protsenti avalikkusest, märkis Voltri. "Näeme, et rahva seas on toetus olemas. Toetust ei tule valitsuserakondadelt."

Voltri soovitas lapsevanematel peaministrile ja rahandusministrile kirjutada, et laste hariduse kahjustamine tuleks kiiresti ära lõpetada.

"Kuna selle valitsuse poolt on palju sõnamurdlikkust olnud, siis ei saa loota valitsuse lubadusele riigieelarve strateegia tegemisel raha leida. On vaja, et valitsus näitaks hea tahet, teeks konkreetse sammu ja selleks oleks viieprotsendiline õpetajate palga alammäära tõstmine," ütles Voltri vastuseks küsimusele, kuidas saaks streiki lõpetav kokkulepe sündida.

"Oleme nõus streigi lõpetama kui õpetaja palga alammäär oleks 1836 eurot kuus sel aastal. See on suur vastutulek juba, nüüd ootaks mõistmist ka valitsuselt," lisas ta.

Samas hommikusaates ütles haridusminister Kristina Kallas, et kuigi valitsuses on olnud väga pikad vaidlused ja niikaua kui kokkulepet valitsuses ei ole, see streik kestab, on tal siiski lootust.

"Mul on ka üks ettepanek, mille kohta ma täna [reedel] helistan peaministrile ja temaga sellest räägin," ütles Kallas.