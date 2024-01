Estlink 2 rike võib Eestis elektri hinna lähipäevil kõrgele tõsta

Neljapäeva öösel vastu reedet tuvastati Eesti ja Soome vahelise elektriühenduse EstLink 2 rike. Avarii põhjus teada ei ole ning Eesti ja Soome süsteemihaldurid tegelevad rikke põhjuste uurimisega.

Eesti süsteemihalduri Eleringi juhatuse liige Erkki Sapp ütles ERR-ile, et praegu on vara öelda, mis rikke põhjustas ning välistada ei saa ühtegi varianti. Teada pole ka, kas rike on maismaa, konverterjaamades, maismaa- või merekaablites.

Estlink 2 võimsus on 650 megavatti ning potentsiaalselt jääb selle jagu elektrit Eestisse tulemata. Sappi sõnul ei tekita see siiski riski Eesti elektrivarustusele.

"Eestis on olemas piisavad tootmisvõimsused, et Estlink 2 kaudu imporditav elektrienergia asendada. Ja samamoodi on tootmisvõimsuseid üle ja turult väljas ka meie naabrite juures Lätis ja Leedus. Ehk varustuskindlusele hetkel me riski ei näe," lausus ta, lisades, et teine Soome ühendus, Estlink 1, töötab tavapäraselt.

Küll aga tähendab see mõju elektri hinnale, sest kuigi elektri saavad siinsed tootjad asendada, tähendab see kallimat elektrit. Tuuleparkide tootlus oli reede keskpäeval Eestis praktiliselt nullis, see tähendab, et turule pääseb rohkem põlevkivielektrit.

"Täpset mõju elektrihinnale on raske praegu öelda, aga kindlasti sellel elektri hinnale mõju on, kuna me reeglina soodsamat Põhjamaade elektrienergiat saame rikkeperioodil vähem importida. Seetõttu tuleb siin kasutada rohkem kohalikku, täna turult väljas olevat tootmist, mis on mõnevõrra kallim," lausus Sapp.

Eesti Energia: laupäeval elektri hind tõuseb

Eesti Energia energiakaubanduse juhtiv portfellihaldur Silver Kera ütles ERR-ile, et Estlink 2 rike kindlasti tõstab Eesti elektri hinda laupäeval.

"Me jätkuvalt impordime Soomest palju elektrit, mis on odavam kui Balti fossiiljaamade tootmiskulu. Estlink 2 võimaldab importida 650 megavatti Eestisse, mis on jaanuari nädalavahetustel umbes 50 protsenti Eesti tarbitavast elektrist ja ligikaudu 20 protsenti kogu Baltimaade tarbitavast elektrist," lausus ta.

Veidi leevendab elektri hinna tõusu nädalavahetustele omane väiksem elektritarbimine.

"Seega on vähem vajadust järjest kallimaid jaamu käivitada. Tuuletoodangu koha pealt on laupäeval keskmisest vähem toodangut just päeva keskel, aga ööl vastu pühapäeva ootame oluliselt kasvavat tuuleenergiat. Kriitilisemaks läheb olukord, kui rike peaks jätkuma töönädalal ning külmakraadid ka ei taandu," nentis Kera.

Kui varem on Estlink 2 rikke tõttu väljas olnud, siis on see Eestis elektri hinda tõstnud paarikümnest mitmesaja protsendini, lisas ta.

Eesti Energia kõige uuem, Auvere jaam on praegu töökorras, kuid olenemata sellest võib elektri hind kõrgeks minna, lausus Kera.

"Eesti tarbimine on oluliselt suurem kui Auvere tootmisvõimsus. Teisisõnu, üks tootmisvõimsus, sealhulgas selline kaasaegne nagu Auvere jaam, ei reguleeri elektri hinda. Enefit Poweril on töökorras kõik elektrijaamad, sealhulgas vanad tolmpõletusplokid, millega ollakse valmis turule minema, kui selleks vajadus tekib," lausus ta.