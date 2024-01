Omniva vähendab tänavu postkontorite arvu kuni kümme protsenti

Paide postkontori klienditeenindaja Tiiu Alviste ütles "Aktuaalsele kaamerale", et peamiselt käiakse tema postkontoris ikka postipakkide pärast.

"Pakkide saatmine ja saamine, see on esimene asi. Siis tulevad juba ülejäänud asjad – pakendite saamine, et minna pakiautomaati või siis postkaarti osta ja marki. Kuu alguses ikkagi käib rohkem maainimesi ka, kes maksavad maksusid," loetles Alviste.

Omnival on Eestis 57 postkontorit ja 59 postipunkti, lisaks 350 pakiautomaati, millele lisandub tänavu veel paarkümmend.

Omniva juhatuse esimees Mart Mägi kinnitas, et nii suurt postkontorite sulgemiste lainet nagu Lätis siin ette näha pole, sest meil on seda tehtud juba varem. Kuid sulgemisotsustest ei pääse meiegi ja need tehakse ära veel tänavu.

"See on ligikaudu kümme protsenti meie postkontoritest. Me räägime suurusjärgus 10 kuni 15 postkontorist, mis muutuksid postipunktiks. On olemas postipunkte, mis asenduvad pakiautomaatidega. See kokkuhoid, mida me ootame tegelikult muutustest, on suurusjärgus umbes üks miljon eurot," selgitas Mägi.

Kui postkontorid kuuluvad Omnivale, siis postipunkti pidaja on reeglina kohaliku omavalitsuse asutus, näiteks raamatukogu või mõni kauplus.

"Tuleb mõista, et postkontorites ja postipunktides umbes 80 protsenti on paki kättesaamine. Ja paki kättesaamine postkontoris ja postipunktis on piiratud tööajaga. Pakiautomaadid aga meil asetsevad väljas sagedasti ja on kättesaadavad 24/7. Nii et on mõistetav, et kogukonnad tegelikult soovivad sagedasti hoopis pakiautomaati," ütles Mägi.

"Iga maakond on meil juhtumipõhiselt nii-öelda vaatluse all ja räägime iga kohaliku omavalitsusega iga muutuse läbi," ütles regionaalminister Madis Kallas.

Postkontorite sulgemise tõttu kaotab tänavu Omnivas töö kuni 10 täistööajale vastavat töötajat.