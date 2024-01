Kõlvart Ratase lahkumisest: me püüdsime leida ühist teed

Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et üritas Jüri Ratas kuni viimase hetkeni veenda Keskerakonda edasi jääma. Kõlvarti sõnul kinnitas Kadri Simson talle, et ei kavatse erakonnast lahkuda.

"Meie jaoks see suureks uudiseks ei olnud. Vaatamata sellele, et me püüdsime leida Jüriga ühist teed, oli juba mitu kuud tunda, aga ka teada, et käivad läbirääkimised. Ja suuremas plaanis oli küsimus pigem selles, kuhu ta läheb

ja mitte selles, kas ta läheb või mitte," ütles Kõlvart.

Kõlvart ütles, et üritas veenda Ratast Keskerakonda jääma veel eelmisel nädalal.

Kõlvarti sõnul teadis ta, et Jüri Ratasel käisid läbirääkimised nii Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kui ka Isamaaga. Kõlvart pakkus, et Ratase valik võis langeda Isamaa kasuks seetõttu, et Ratasel oli Isamaaga kauaaegne koostöö.

ERR-i reporter Madis Hindre küsis Kõlvartilt, kas ta on arvestanud ka sellega, et seoses Tallinna volikogus Keskerakonna positsiooni nõrgenemisega, võib tekkida olukord, kus Kõlvart Tallinna linnavõimu juurest peab lahkuma.

"Ka see olukord ei ole uus. Seda teemat arutatakse juba mitu kuud. Meie poolt on valmisolek koostööd sotsiaaldemokraatidega teha jätkuvalt olemas. Nii palju, kui mina tean, on see valmisolek ka partneril," vastas Kõlvart.

"Samas, kui keegi arvab, et Tallinnas peaks võimul olema teine koalitsioon ja selleks on ka hääled koos, siis ei ole ka midagi arutada," lisas ta.

Kõlvart nentis, et kuna Ratasel oli endise parteijuhina erakonnas suur mõju, siis ei saa välistada, et tema lahkumise tuules veel inimesi Keskerakonnast lahkub.

"Iga lahkumine on muidugi erakonna jaoks kriis. Aga peale tänast otsust saab rahulikult edasi liikuda. Enam intriigi ei ole. Kõik, kes on soovinud minna, on läinud," ütles Kõlvart.

Kõlvart kohtus hiljuti Brüsselis Euroopa Komisjoni energiavoliniku Kadri Simsoniga. "Ta ütles otse välja, et ta on erinevate protsesside suhtes kriitiline,

aga samas Keskerakonnast ta ei kavatse välja astuda. Ja mina praegu sellest ka lähtun," sõnas Kõlvart.