Iltalehti: levivad kuulujutud Vene kindrali Valeri Gerassimovi surmast

Kuigi sotsiaalmeedias levivad kuulujutud Gerassimovi surma kohta, on teemat kommenteerivad eksperdid pigem vaoshoitud, kirjutab Soome väljaanne Iltalehti.

Näiteks kommenteeris Norra välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika ekspert Jacob Kaarsbo Gerassimovi kadumist Norra ajalehele VG. Sel teemal on Kaarsbo sõnul raske midagi täie kindlusega öelda.

"Tema surma kasuks räägib jaanuari alguses toimunud rünnak [okupeeritud] Krimmi vastu, kus ta viibis. Teiselt poolt on varemgi levinud kuulujutte mitme Venemaa tippametniku surmast, mis on hiljem osutunud valeinfoks," ütles Kaarsbo.

Jaanuari alguses levis sotsiaalmeedias tõenditeta kuulujutt, mille kohaselt olevat Ukrainal õnnestunud rünnakus Sevastopolile Gerassimov tappa.

Kaarsbo tuletab ka meelde, et Gerassimovi jaoks pole kadumised midagi uut. Näiteks jäi Vene kindral nädalateks kadunuks pärast möödunud jaanipäeval Wagneri juhi Jevgeni Prigožini alustatud relvastatud mässu.

Gerassimovi surma kohta on levinud kuulujutte varemgi. Ukraina luure väitis 2022. aasta märtsis, et Gerassimov hukkus Ukraina vägede rünnakus Harkivile, kirjutab Iltalehti.

Ometi arvavad mõned eksperdid, et Gerassimovi pikaaegne kadumine võib tähendada, et ta on tõepoolest surnud.

"Olen hakanud uskuma, et kindral Gerassimov on võib-olla surnud," kirjutas sotsiaalmeedias mõttekoja Center for European Policy Analysis analüütik Jan Kallberg.

Varem USA West Pointi sõjaväeakadeemias professorina töötanud Kallberg ärgitanud jälgima, mida kirjutavad Vene võimud ametlikus teadaandes Gerassimovi surma kohta, kui see peaks ühel hetkel tulema.

"Kui venelased ütlevad, et ta suri tervislikel põhjustel, siis ukrainlased tapsid ta. Kui venelased ütlevad, et ukrainlased tapsid ta, siis Kreml tappis ta ise. Nii toimivad Vene valed," ütleb Kallberg.

Samas veel ühes sotsiaalmeediapostituses kirjutab Kallberg, et Gerassimov võis sattuda haiglasse. Analüütik lisas, et Venemaa oleks juba Ukrainat Gerassimovi surmas süüdistanud, kui ta oleks surnud.

Vene võimud pole seni Gerassimovi kadumist kommenteerinud. Näiteks on sellele tähelepanu pööranud välis- ja julgeolekupoliitika ekspert Mark Toth ja USA relvajõudude sõjaväeluures rohkem kui 30 aastat teeninud Jonathan Sweet.

"Gerassimovi jätkuv eemalolek avalikkusest ja [Kremli] raadiovaikus tema seisundi teemal on huvitavad. Kummaline, et Gerassimovi seisundi kohta pole selgitusi antud," nendivad eksperdid Ukraina ajalehes Kyiv Post kaks nädalat tagasi avaldatud arvamusloos.

Siiski ei usu Toth ja Sweet, et Gerassimov on surnud. Nad viitasid muuhulgas Ukraina relvajõudude endise aseülema Ihor Romanenko avaldusele, mille kohaselt ei tasu kuulujutte Gerassimovi surmast uskuda.