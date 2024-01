Valitsus jõudis õpetajate palgatõusuks 5,7 miljoni eraldamises kokkuleppele

"Jõudsime täna kokkuleppele, et seda 5,7 miljonit oleme valmis eraldama ja tegime õpetajatele selle kompromissettepaneku. Nüüd me leppisime kokku, kust tuleb see kate nendele rahadele," ütles Kallas ERR-ile.

"Täna me valitsuses leppisime konkreetselt kokku, kust eelarve ridade pealt need rahad tulevad. See on valitsuse tervikkokkulepe. Ei saa öelda, et ainult konkreetsete erakondade ministrid neid kärpeid teevad," lausus Kallas.

Kallase ütles veel Vikerraadio saates "Uudis +", et 5,7 miljonit eurot tuleb haridusministeeriumi, majandusministeeriumi, siseministeeriumi, maaeluministeeriumi, regionaalministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi tegevuste kärbetest.

Kuna sotsiaalministeeriumis on ministriteks nii terviseminister Riina Sikkut (SDE) kui ka sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE), siis annab Kallase sõnul oma panuse ka Reformierakond.

Kallas ütles, et kui haridustöötajate liit selle pakkumise vastu võtab, siis lõpeb streik tõenäoliselt teisipäeval ära.

Kallas märkis, et sotsidega kahe peale kokku ei oleks Eesti 200 ministeeriumitest 10,8 miljonit kärpida suutnud.

Kuigi Kallas on varem öelnud, et ülekantavaid vahendeid ei saa õpetajate palgatõusuks kasutada, ütles ta teisipäeval, et just sealt osaliselt see 5,7 miljonit ka tuleb.

"Meil on riigieelarves ülekantavaid vahendeid miljard. Kõik ministeeriumid kannavad ühest aastast teise vahendeid üle, mis on kasutamata või mis suunatakse teistsuguse eesmärgi nimel järgmisel aastal kasutusse. See 93 miljonit on olnud haridusministeeriumi rea peal, see on olnud Ukraina sõjapõgenikest laste lisaeelarve rahaga eraldatud summad, mida me nüüd edasi kanda tegelikult enam ei saa. See läheb riigieelarvesse tagasi," lausus Kallas.

"Aga kõikidel ministeeriumitel on väga palju ülekantavaid vahendeid, see on tavaline riigieelarve protseduur. Kindlasti on võimalik nendes ülekantavates vahendites leida neid vahendeid, mida tõenäoliselt ei olegi eesmärgipäraselt planeeritud riigieelarvesse. Ma arvan, et see on üks olulisemaid riigieelarve ülevaatamise protsesse, kus me peaksime kõikide ministeeriumide ridade pealt vaatama, miks me kanname nii palju rahasid kogu aeg, igal aastal üle. Ma arvan, et seal on kokkuhoiukohti kindlasti olemas," rääkis Kallas.

"Ja haridusministeeriumi ülekantavad vahendid, ma arvan, et kuulaja jaoks ei ole praegu oluline lahti rääkida, kuhu need 90 miljonit lähevad, aga sealt me oleme niikuinii juba selle kaheksa miljoni raames suunanud raha õpetajate palkadesse ja nüüd tänase kokkuleppega suuname veel," lisas ta.

23. jaanuaril ütles Kallas aga, et õpetajate selle aasta täiendavaks palgatõusuks ei saa haridus- ja teadusministeeriumi kulutamata raha kasutada, sest tänavu on see raha suunatud teaduse baasrahastusse ja grantideks. Tema sõnul oleks ülekantava raha kasutamine ka seadusevastane, sest riigieelarve seadus ütleb, et ülekantavaid vahendeid tohib kasutada ainult sel eesmärgil, milleks nad algul eelarvesse on pandud.

"Kärpida teaduse baasrahastuse ja grandirahastuse raha selleks, et tõsta õpetajate palkasid, ei ole lihtsalt õige. See ei ole mõistlik," ütles Kallas 23. jaanuaril.

Kristina Kallas teatas teisipäeva hommikul, et sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 ministrid soovivad enda juhitavatest ministeeriumitest kärbete arvelt võtta kokku 5,7 miljonit eurot, et tõsta õpetajate alampalka 17 euro võrra kuus.