Läänemets: kolme valitsuspartneri nägemus edasisest on väga erinev

Teisipäeva hommikul kogunesid valitsuserakondade esindajad Stenbocki majja, et arutada, kuidas täita riigi eelarvestrateegiasse tekkinud augud. Läänemetsa sõnul oli arutelu üldiselt tasemel, pigem räägiti suundadest, kui konkreetsetest tegevustest.

"Ma ei saa öelda, et me oleks täna läinud mingisugustesse lahendustesse sisse. Pigem saime aru, kus võiksime edasi minna – võiks bürokraatiat vähendada, panna inimesi, ka ettevõtjaid paremini makse maksma. Selle jaoks, et vaadata, mismoodi ja mis suunas üldse minna, tegime näiteks ühe töörühma ja paar töörühma veel," lausus ta.

Arutelus aga selgus, et nägemused, kuidas edasi minna, on valitsuserakondadel väga erinevad, lisas ta.

"Rahandusminister Mart Võrklaev tutvustas Reformierakonna ettepanekuid. Ma pean ütlema, et tublit tööd oli tehtud. Selle koha pealt võib kiita, aga see ei tähenda, et seal oli ettepanekuid, millega meie arvates on võimalik sellisel kujul edasi minna. Pigem võtame Reformierakonna mõtted ja üldised suunad ja sotsiaaldemokraatide üldised suunad teadmiseks. Me läheme nüüd erakonna juhtaustesse ja arutame, mis suunas edasi minna ja siis on võimalik konkreetsetest asjadest omavahel rääkima hakata," lausus Läänemets.

Võrklaev: ettepanekuid avalikkuse ette veel ei too

Võrklaev tegi enda sõnul kõnelustel ettekande võimalikest valikutest, mille üle võiks koalitsioonipartneritega arutada. "Koalitsioonipartnerid rääkisid ka oma ettepanekutest ja leppisime kokku järgnevad tegevused, igaüks võttis endale mõtlemisaega ja eks siis töö ja arutelud jätkuvad," ütles Võrklaev.

"Kui te küsite, et kas ma hakkan neid nii-öelda ettepanekuid

või siis nii-öelda võimalusi, mille vahel kaalume, teile avama, siis selleks on vara, sest koalitsioonipartnerid vajavad samuti aega kaaluda ja meie vajame aega, et nende ettepanekuid kaaluda," rääkis Võrklaev.

Kui ajakirjanik Madis Hindre tuletas Võrklaevale meelde ministri lubadust

peale valitsusele ettepanekute tutvustamist neid ka avalikkusele tutvustada,

ütles Võrklaev, et vajab veel aega.

"Jah, olen seda öelnud, et kui meil on mootorsõidukimaks riigikogule saadetud, siis me saame seda arutada valitsuspartneritega. Täna arutasime valitsuspartneritega ja koos leppisime kokku, et võtame aega detaile omavahel edasi arutada ja siis on võimalik neid ühel hetkel ka avalikkusele tutvustada," sõnas minister.

Ta jätkas: "Ja ma ei saa neid varem tutvustada, kui me oleme valitsuses jõudnud ühisele konsensusele, millega me edasi läheme, millega mitte. See on meie tänase arutelu tulemus ja ma ei saa seda kokkulepet rikkuda. Ja see on see, mille järgi me tegutseme edasi."

Võrklaeva sõnul arutati ka eri maksumuudatusi. "Võimalikeks lahendusteks

pakkusid koalitsioonipartnerid nii kokkuhoiukohti kui ka erinevaid maksumuudatusi," sõnas Võrklaev. Ta lisas, et kuna valitsus on kokku leppinud,

et nad eri lahendusi ükshaaval ei kommenteeri, siis ei kavatse ta neid veel ükshaaval tutvustada.

Avalik debatt siiski tulevat. "Kindlasti me jõuame neid kõiki teemasid arutada avalikult, pikalt ja üpris kõlavalt. Kui valitsuses on konsensus asjadega, siis käime nad välja, siis saame nende üle arutada, debatti pidada nii valitsuses kui ka riigikogus ehk et keegi mingit debatti või arutelu ära ei jäta," sõnas Võrklaev.

Tsahkna: Eesti 200 on valmis võtma laenu

"Me vaatasime laiemat pilti, kui see 430 miljonit eurot, me vaatasime eelarvepositsiooni, kus auk on palju suurem, ütles Margus Tsahkna Eesti 200-st.

"Kui ma räägin riigieelarve puudujäägist, siis ma olen valmis võtma laenu, et investeerida infotehnoloogilisse arendusse. Mina olen nõus arutama eri lahendusi, et anda ettevõtjatele kindlustunnet, mis on Eesti maksukeskkond tulevikus," rääkis Tsahkna.

RES ei ole dogmaatiline paber, ta on poliitiliselt avatud, vastas Tsahkna Hindre küsimusele, kas RES-i pandud tasakaalusiht on dogma.