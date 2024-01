Läti eurosaadikud: europarlamendis on teisigi Vene huvides töötavaid saadikuid

Kolm Läti eurosaadikut saatis oma kolleegidele kirja, milles nad väidavad, et lisaks Tatjana Ždanokale teeb veel mitu eurosaadikut koostööd Vene luurega.

"Oleme veendunud, et Ždanoka pole üksikjuhtum. On teisigi eurosaadikuid, kes töötavad teadlikult Vene huvides," kirjutasid Lätist valitud Euroopa Parlamendi liikmed Sandra Kalniete, Roberts Zīle ja Ivars Ijabs.

Kalniete, Zile ja Iljabs kuuluvad vastavalt paremtsentristlikusse Euroopa Rahvaparteisse (EPP), parempoolsesse Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni ning liberaalsesse fraktsiooni Renew.

Esimesena avalikustas Läti saadikute kirja sisu Politico.

Euroopa Parlament avas esmaspäeval sisemise juurdluse Ždanoka tegevusse pärast seda, kui Vene opositsiooniline väljaanne The Insider kirjutas toetudes lekkinud dokumentidele, et eurosaadik on teinud koostööd Vene luurega alates vähemalt 2005. aastast. Ždanoka eitab süüdistusi.

Tatjana Ždanoka oli üks kõigest 13 eurosaadikust, kes keeldus 2022. aasta märtsis hukka mõistmast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Hääletuse järel heideti Ždanoka roheliste ja Euroopa Vabaliidu ühisfraktsioonist välja.

Läti eurosaadikud kirjutavad, et nende kahtlused teiste eurosaadikute suhtes toetuvad viimaste sõnavõttudele, hääletusmustritele ja saadikute toel korraldatud üritustele ning nende varjatud tegevusele.

"Roheliste ja Euroopa Vabaliidu fraktsioon peab kandma osaliselt vastutust pikaajalise koostöö, rahalise toe ja infovahetuse eest Ždanokaga alates 2004. aasta juulist kuni 2022. aasta märtsini," lisasid kirja autorid.

Roheliste ja Euroopa Vabaliidu fraktsioon avaldas teisipäeval pressiteate, milles see väljendas muret süüdistuste pärast ning palus parlamendi juhatust keelata Ždanokal istungitest osa võtta juurdluse ajal.

Sotsialistide ja Demokraatide fraktsiooni kuuluvad Lätist valitud Koosmeele erakonna eurosaadikud ei kirjutanud kirjale alla.