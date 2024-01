Prantsusmaa lubas Mercosuri-EL-i kaubandusleppe peatada

Prantsusmaal ja mujal Euroopas mitmendat päeva streikivate põllumeeste üks nurina põhjustest on kaubanduslepe Lõuna-Ameerika riikide majandusühendusega, kuhu kuuluvad teiste seas suured põllumajandusmaad Argentina ja Brasiilia.

Põllumehed kardavad, et lepe suurendab konkurentsi põllumajandustooteid eksportivate riikidega, kus ei kehti EL-i ranged ja kulukad keskkonnareeglid.

"See lepe Mercosuriga ei ole praegusel kujul meie farmeritele hea. Seda ei saa sellisel kujul allkirjastada, seda ei allkirjastada sellisel kujul," ütles majandusminister Bruno Le Maire ringhäälingutele CNews ja Europe 1.

Euroopa Komisjon tunnistas teisipäeval, et Mercosuriga kokkuleppele jõudmiseks vajalikud tingimused ei ole veel päriselt täidetud, kuid kõnelused jätkuvad.

President Emmanuel Macron ütles teisipäeval, et Prantsusmaa on kaubandusleppe vastu, sest "see ei pane Mercosuri farmereid ja ettevõtteid järgima samu seaduse, mis meie".

EL ja Lõuna-Ameerika riigid on läbirääkimisi pidanud alates 2000. aastast. Esialgne kokkulepe sõlmiti 2019. aastal, kuid lõppversiooni ei ole ratifitseeritud.

Leppe eesmärk on kärpida impoditariife peamiselt Euroopa tööstus- ja farmaatsia- ning põllumajandutoodetele.