Mobiliseeritud Vene sõdurite abikaasade rahulolematus Putiniga kasvab

Aina rohkem Vene naisi, kelle abikaasad saadeti sõdima Ukrainasse mobilisatsiooni käigus, nõuavad ametkondadelt oma meeste naasmist koju. Kuigi Kreml pole seni naiste suhtes karme sanktsioone rakendanud, tegemist on ebameeldiva arenguga Vene võimudele.

Üheks prominentseks mobiliseeritu abikaasaks tõusis Maria Andrejeva, kes läks plakatiga Kremli ette, nõudes oma mehe demobiliseerimist. Naine vahistati, kuid hiljem vabastati talle süüdistusi esitamata.

Pärast uuesti vabadusele pääsemist andis Andrejeva intervjuu Briti väljaandele The Times, milles nimetas ta sõda Ukrainas veaks.

"Ainult võimud vajavad seda sõda. See ei toonud inimestele midagi peale õnnetuste," ütles ta.

Andrejeva nõuab 2022. aasta septembris 300 000 mobiliseeritud mehe naasmist koju. Tema enda mees on sõdinud Ukrainas rohkem kui aasta.

"Nad valetasid meile!" hüüab Andrejeva, seletades, et Vene võimud lubasid demobiliseerida sõdurid kuue kuu kuni aasta jooksul.

Siiski ei nimeta Andrejeva Venemaa sõda Ukraina vastu sõjaks, seda enam, novembris nimetas ta "sõjalist erioperatsiooni" Ukraina vastu vajalikuks.

Ühtlasi kordas Andrejeva intervjuus Timesile Vene propaganda valeväidet, et Butša veresauna polevat juhtunud. Samuti keeldus ta kommenteerimast Mariupoli hävitamist Venemaa poolt sõja alguses.

Just see võib olla põhjuseks, miks Kreml ei kohtle mobiliseeritute naisi samamoodi nagu sõjavastaseid opositsionääre, kellest paljud on saanud pikki vangistusi.

"Võimud ei tea, mida teha [mobiliseeritud sõdurite naistega], sest ühelt poolt on nad vaenlased, kes näitavad, et kõik pole nii roosiline nagu [Venemaa president Vladimir] Putin väidab. Teiselt poolt aga ütleb enamik neist naistest, et nad on sõja poolt ning Ukraina alistamise poolt," kommenteeris tekkinud olukorda Timesile eksiilis elav sõjavastane Vene ajakirjanik Michael Nacke.

Seni püüavad Vene võimud naisi rahustada ning avaldada neile mõju teistmoodi kui vahistamiste ja vanglakaristuste näol.

"Veenda, lubada midagi, maksta – kõik sobib, et nad ei läheks tänavatele," kirjeldab ametnikele saadetud Kremli juhtnööre Vene opositsiooniline veebiväljaanne Insider.

Siiski võib olukord muutuda. Viimasel ajal on Adrejeva ja tema mõttekaaslased üha aktiivsemad. Näiteks filmis Andrejeva koos teiste sõdurite abikaasadega laupäeval oma vestlust Putini valimiskampaania kohaliku esindajaga, mille raames küsis ta, mida tema mees teeb Ukrainas, kui keegi pole Venemaad rünnanud.

Lisaks kohtus Adrejeva hiljuti Venemaa presidendiks pürgiva Boriss Nadeždiniga, kes esindab Vene riigitelevisiooni saadete sageda külalisena väidetavalt sõjavastast positsiooni, pakkudes välja sõlmida rahulepingu Ukrainaga. Samas peab Nadeždin 2022. aasta septembris Venemaa poolt libareferendumite järel annekteeritud Ukraina oblasteid Vene territooriumiks.

Oma kohtumisel Nadeždiniga kurtis Andrejeva, et Vene võimud annavad armu Ukrainas kuus kuud sõdinud kurjategijatele, samas kui mobiliseeritud viibivad jätkuvalt kaevikutes.

Üha aktiivsem mobiliseeritute abikaasade tegevus vahetult enne Venemaa presidendivalimisi võib tähendada, et Kreml astub lähiajal jõulisemaid samme nende vastu.

"Praegu ei pea Kreml seda liikumist ohuks. Peamine taktika on pisendada selle tähtsust. Kuid ajapikku muutub see probleem tõsisemaks," ütles Timesile Vene analüütik Tatjana Stanovaja.