Iisraeli saatkond Stockholmis oli rünnakukatse sihtmärgiks

Rootsi politsei oli enne seda teatanud, et pommirühm hävitas saatkonna alal ohtliku objekti. Politsei ei täpsustanud, millise esemega oli tegemist.

"Saatkond teavitas meid kell 13.08 kohaliku aja järgi, et nad leidsid objekti, mida nad pidasid ohtlikuks," ütles Stockholmi politsei esindaja Daniel Wikdahl uudisteagentuurile AFP.

Ümbruskond suleti ja sündmuskohale kutsuti pommirühm, mis otsustas objekti hävitada.

"Objekt on pommirühma poolt hävitatud," kinnitas Wikdahl.

Politsei on algatanud juurdluse, kuid Wikdahl keeldus käimasolevatele uurimistele viidates täpsustamast, mis objektiga oli tegu.

Rootsi väljaanded Expressen ja Aftonbladet teatasid tuvastamata allikatele viidates, et tegemist oli käsigranaadiga. Aftonbladet lisas, et ilmselt visati see üle saatkonda ümbritseva aia ja maandus hoone lähedal maapinnale.

"Täna tehti rünnakukatse Iisraeli Stockholmi saatkonna ja selle töötajate vastu," ütles Iisraeli suursaadik Kulman.

"Terror meid ei hirmuta," lisas Kulman.

Rootsi peaminister Ulf Kristersson nimetas olukorda väga tõsiseks.

"Saatkonna ründamise katse on rünnak nii seal töötavate inimeste ja ka Rootsi vastu," kirjutas peaminister sotsiaalmeedias.

Rootsi valitsus lubas oktoobri lõpus eraldada 10 miljonit krooni (miljon dollarit), et suurendada juudi institutsioonide ja koguduste turvalisust pärast antisemitismi suurenemist Iisraeli ja äärmusrühmituse Hamasi sõja puhkemise järel.

Detsembri alguses osales Kristersson Stockholmis antisemitismivastasel marsil.

Rootsi politsei teatas toona, et nad on pärast sõja puhkemist saanud 120 teadet antisemiitlike kuritegude kohta.