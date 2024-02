"Aktuaalne kaamera" tegi reportaaži Narva piiripunktist

Venemaa lubas Jaanilinna piiripunkti autodele sulgeda Moskva aja järgi keskööl. Politsei- ja piirivalveamet alustaski liiklustõkete paigutamist Narva sillale Eesti aja järgi kell 23, kuid Venemaa saatis ikka veel autosid piirile. Viimane veok saabus 23.15. Autojuhi õnneks lubati ta koju siiski mitte Luhamaa vaid Narva kaudu.

"Siiski oleme pidanud kahjuks tõdema, et nad ise omaenda keelust kinni ei pidanud. Pärast keskööd Vene aja järgi võtsime veel kaks veoautot sisse. Nad olid Eesti kodanikud ja me ei teinud neile loomulikult piirangut ja võtsime oma inimesed ikkagi vastu," ütles Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Eerik Purgel.

Okastraat ja betoontõkked jäävad Narva sillale vähemalt tuleva aasta lõpuni. Seni pääseb Narvas üle piiri vaid jala. Uus kord tekitab ebamugavusi eelkõige bussireisijatele. Jaanilinna bussijaam jääb Eestist pea kilomeetri kaugusele. Inimesed peavad piirini minema jalgsi ja seisma üldises piirijärjekorras.

"Me pidime bussi vahetama. Jätsime esimese bussi Venemaale, nüüd on meil uus buss. See võttis pool tundi või veidi rohkem. Kõik läks hästi," ütles Prantsusmaa kodanik Stefan.

"Aktuaalse kaameraga" rääkis ka Itaalia elanik Svetlana. "Kümne palli süsteemis

paneksin vist hindeks ühe. Loomulikult on see ebamugav 20-kilose kohvri ja koeraga. Lihtsalt niisama kedagi külastama ma enam ei sõida. Arvan, et mitte varem kui aasta pärast, sedagi vajaduse korral," kurtis Svetlana.

Enne autoliikluse sulgumist ületas Narvas piiri umbes 4000 inimest päevas. Neist vaid kolmandik autode või bussidega.