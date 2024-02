Portugali valitsus jagab põllumeestele 500 miljonit eurot protestide ennetamiseks

Portugali valitsus teatas kolmapäeval, et see eraldab riigieelarvest 500 miljonit eurot põllumeestele. Kuigi valitsuse käik oli ajendatud soovist vältida teisi Euroopa Liidu riike tabanud põllumeeste meeleavaldusi, otsustasid osad põllumehed proteste siiski korraldada.

Põllumajandusministri kohusetäitja Maria do Ceu Antunes teatas, et valitsus vähendab 55 protsendi võrra eriotstarbelise diislikütuse maksumäära ning veel 120 miljonit eurot eraldatakse mahepõllumajanduse toetamiseks, vahnedab France 24.

Veel 200 miljonit eurot eraldatakse põuast tingitud kahjude korvamiseks põllumeestele.

Valitsus teatas neist meetmetest pärast kohtumist suurima põllumeeste ühendusega CAP. Meetmetega täidetakse osad põllumeeste nõuetest.

"Oleme hästi teadlikud viimase nelja aasta raskustest. See pakett on mõeldud põllumeeste ootuste täitmiseks," ütles do Ceu Antunes.

Märkimisväärne on asjaolu, et tegemist on pärast eelmise peaministri Antonio Costa tagasiastumist ametisse saanud tehnilise valitsusega, mille eesmärk on juhtida riiki kuni 10. märtsil toimuvate valimisteni. Siiski võttis valitsus enda peale ülesande põllumeeste meeleavaldusi ennetada.

280 000 põllumeest esindav CAP on varem kritiseerinud valitsust mahepõllumajanduse abi vähendamise pärast. Ühendus teatas kolmapäeval, et see ei korralda protestiaktsioone kuni uus valitsus astub ametisse pärast valimisi.

Siiski otsustas mitu väiksemat põllumeeste ühendust, et nad lähevad meeleavaldustega edasi.