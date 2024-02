Prantsuse põllumehed saavutasid kokkuleppe valitsusega

"Ütleme, et on aeg tegevust muuta, ütleme inimestele, et tuleb minna koju, sest on inimesi, kes peavad tööd tegema. On inimesi, kes on olnud kodust kaugel liiga kaua," ütles põllumeeste ühenduse FNSEA juht Arnaud Rousseau.

Rousseau üleskutse järgnes Prantsuse peaministri Gabriel Attali pressikonverentsile, milles ta lubas karmistada kontrolli välismaise põllumajandustoodangu impordi üle ning suurendada põllumeeste abistamist.

Lisaks lubas Attal lõpetada Euroopa Liidu reeglitega nõutust rangemate regulatsioonide kehtestamise põllumajandussektoris.

"Pole mõtet keelustada Prantsusmaal pestitsiide enne, kui sellised otsused on langetatud EL-i tasemel. Me lõpetame sellise praktika," ütles ta.

Loetledes oma plaane Prantsuse põllumajandussektori toetamiseks, lubas Attal karmistada imporditud toidukaupade ohutusjärelevalvet, tagamaks, et importtoodang ei sisalda EL-is ja Prantsusmaal keelatud pestitsiidide jälgi.

Rahandusministeerium teatas, et loomakasvatajate ja veinitootjate abistamiseks mõeldud erakorralised meetmed maksavad riigile 400 miljonit eurot, lisaks saavad põllumehed veel 200 miljoni euro väärtuses ettemakse.

Samuti kordas Attal Prantsusmaa vastuseisu EL-i kavandatud vabakaubanduslepingule Lõuna-Ameerika Mercosuri riikidega, mis hõlmavad muuhulgas arenenud põllumajandussektoriga Argentinat ja Brasiiliat.

Ka Prantsuse president Emmanuel Macron kordas Brüsselis peetud Euroopa Ülemkogu järel, et ta ei toeta Mercosuri ja EL-i vabakaubanduslepingu plaane.

"Me kõigest palume, et meie põllumeestele ja teiste elukutsete esindajatele rakendatavad keskkonna- ja hügieenireeglid oleksid samad. Hetkel, lähtuvalt leppe mustandist, seisab Prantsusmaa vastu sellele vabakaubandusleppele," ütles Macron.

Samal ajal teatas Saksamaa kantsler Olaf Scholz, et ta on pakutud vabakaubanduslepingu "suur fänn".

Macron lisas, et EL vajab ühist mehhanismi tagamaks, et toidutööstuse hiiud ja kauplusteketid maksavad tootjatele õiglaseid hindu.

Prantsusmaa kaks suurimat põllumeeste ühendust reageeris Attali sõnavõtule positiivselt, kutsudes oma liikmeid üles lõpetama maanteede blokeerimise. FNSEA üleskutsega liitus ka väiksem ühendus Coordination Rurale.

Samas põhineb otsus tingimusel, et Prantsuse valitsus täidab antud lubadusi. Põllumeeste esindusorganisatsioonid andsid valitsusele kolm nädalat esimeste tulemuste näitamiseks kuni Prantsusmaa suure põllumajandusmessi Salon de l'Agriculture algust veebruari lõpus.

Samas pole selge, kas kõik põllumehed lõpetavad proteste. Paljud Prantsuse põllumehed pole ühegi ühenduse liikmed.