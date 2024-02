Olena Zelenska otsib Riias lahendusi Ukraina laste Venemaale viimise vastu

Sõja eest varjumise ettekäändel on paljusid lapsi meelitatud Venemaale suvelaagrisse, kust tagasiteed enam polnud. Venemaa võimude teatel olid enamus neist orvud, kuid tegelikult on neil vanemad olemas. Faktid on masendavad - okupeeritud Ukraina aladelt on Venemaale või Valgevenesse viidud ligi 20 000 last, neist vaid alla 400 on pääsenud tagasi Ukrainasse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mõned neist on praegu Riias toimuval rahvusvahelisel konverentsil "Venemaa sõda laste vastu" oma lugu rääkimas.

"Kui olime Venemaal, öeldi meile, et Ukraina riiki pole kunagi olnud, ei ole praegu ega saa olema tulevikus. Ja et me kõik oleme venelased," ütles Veronica.

"Kui olin Donetski haiglas ja ei saanud vigastatud jala tõttu liikuda, õpetati mind vene keeles kirjutama. Ja arst ütles mulle - kui tahad öelda "Au Ukrainale", pead ütlema "Au Ukrainale Vene Föderatsiooni koosseisus"," rääkis oma loo Ilja.

Ivan rääkis, et oli ka relvaga ähvardamist. "Lahkusime Mariupolist jalgsi ja kõndisime päris kaua, enne kui jõudsime Venemaa kontrollpunktini. Meile öeldi, et meid viiakse Donetskisse. Me polnud sellega nõus - läksime peatusse, et sõita Zaporižžja oblastisse. Siis ähvardati meid relvaga," ütles Ivan.

Loo rääkis ka Sasko. "See oli umbes nii. Nad lülitasid sisse teleri, kus näidati Venemaa propagandat. Nad ütlesid, et Venemaa on väga hea, kuid ma ei uskunud seda. Ma ütlesin, et Ukraina on palju parem," ütles Sasko.

Ukraina presidendi laste õiguste volinik Daria Herasymchuk ütles, et venelased röövivad massiliselt lapsi ja viivad nad Venemaale.

Läti juhid kinnitasid Olena Zelenskale, et püüavad mõjutada rahvusvahelist üldsust aitama rohkem kaasa Ukraina laste okupantide käest vabastamisele ja perede taasliitmisele. Praegu tegeleb selle probleemiga põhjalikumalt üle 60 riigi, kuid ka ÜRO roll võiks olla palju mõjusam.

"Praegu teame täiesti kindlalt, et kaheaastase Venemaa invasiooni ajal on 520 last surnud. Vigastatud lapsi on juba üle tuhande," ütles Olena Zelenska.

Zelenska meenutas Riias Genfi konventsiooni, mille põhjal võib juhul, kui terroristlik riik keeldub otse Ukrainaga läbi rääkimast, toimetada lapsed kas nende päritolu või kodakondsuse riiki, kuid ka mõnda kolmandasse riiki, mis pole konflikti osapool. Baltimaad võiks selleks sobida ja Olena Zelenska sõnul vajab Ukraina väga toetust, et seda võimalikku mudelit hakataks välja töötama.