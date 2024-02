Droonirünnak süütas tulekahju Volgogradi naftatöötlemistehases

Oluline 3. veebruaril kell 10.30:

- Ukraina valitsus teavitas Valget Maja Zelenski otsusest vallandada Zalužnõi.

- Vene naftatöötlemistehases põhjustas plahvatuse väidetavalt Ukraina droon.

Volgogradi oblasti kuberner Andrei Botšarov teatas laupäeva hommikul Ukraina drooni rünnakust, mille tagajärjel tekkis tulekahju Volgogradi naftatöötlemistehases.

"Täna õhtul tõrjusid õhutõrje ja elektroonilise sõja väed droonirünnaku Volgogradi oblasti territooriumil Kalatševski rajoonis ja Transkanali piirkonnas," kirjutas piirkonna juht telegrammikanalis.

"Allatulistatud drooni kukkumise tagajärjel puhkes Volgogradi naftatöötlemistehases tulekahju," ütles Botšarov.

Ta lisas, et tuletõrje- ja päästejõud alustasid tööd. "Tulekahju lokaliseeriti kiiresti, lahtine põleng kustutati. Ohvreid ei olnud," ütles kuberner Interfaxi vahendusel.

Eriolukordade ministeeriumi piirkondliku peadirektoraadi andmetel oli põlenguala 300 ruutmeetrit.

Volgograd asub rindest umbes 475 kilomeetri kaugusel.

/1. At night, a drone attack was reported on the Russian oil refinery "LUKoil-Volgogradneftepererabotka". Located in Volgograd, ~475km from the front pic.twitter.com/hWJNmLOInV