Ekspert: elektripakettide hinnavahe ei pruugi sel aastal suur tulla

"Suures pildis, kui tarbimise juhtimise võimekust ei ole, siis hinnavahe väga suur ei tule," sõnas energeetikaekspert, ettevõtte Gridio tegevjuht Konrad Hanschmidt ETV saates "Terevisioon".

Hanschmidt eelistab ise börsipaketti, kuna börsipakett annab võimalusi soodsamatel tundidel säästlikumalt elektrit tarbida ning kallimatel tundidel tarbimist vältida. "Möödunud aastal oli börsipakett väga kasulik ja oluliselt odavam kui fikseeritud pakett. See aasta see vahe nii suur ei pruugi olla," sõnas Hanschmidt.

Tema sõnul algas uus aasta väga keeruliselt – Soome oli lähedal elektrikriisile ning Eestis läks elektrihind väga kõrgele.

"Eelmisel aastal oli börsipaketi hind koos käibemaksuga umbes 11 senti kilovatt-tunni kohta. Fikseeritud paketil oli hind umbes 15 senti ja kõrgemal. Keskmine korteriomanik võitis möödunud aastal börsipaketiga umbes 100 eurot aastas," sõnas Hanschmidt.

Tema sõnul annab börsipakett võimalusi odavamaks elektritarbimiseks. "Kindlasti neil, kellel on võimalik oma tarbimist natukene juhtida, annab börsipakett võimalusi seda odavalt teha. Kindlasti elektriauto omanikel, keda veel ei ole palju. Inimestel, kes saavad elektriboilerile taimeri külge panna, või pesta pesu ning nõusid öösel," sõnas Hanschmidt.

"Teisipidi, me oleme jätkuvalt olukorras, kus igasuguseid asju võib natukene nihu minna. Hetkel on Soome ja Eesti vaheline elektrikaabel katki, kuid vaatamata sellele oli hind eelmine nädal viis senti kilovatt-tunnis," ütles ta.

"Suures pildis, kui tarbimise juhtimise võimekust ei ole, siis sel aastal börsi ja fikseeritud elektrihinna paketi hinnavahe väga suur ei tule. Kui inimene soovib südamerahu, siis fikseeritud pakett seda kindlasti annab. Börsipakett annab aga soodsamaid võimalusi, eriti järgnevatel suvekuudel. Kui minna praegu fikseeritud paketi peale, siis naaber börsipaketiga tuleb suvel ütlema, et vaata, tal on elektrihind null eurot," sõnas Hanschmidt.

Hanschmidti sõnul on Eestil, Soomel ja Lätil palju taastuvenergiat ja tuumaenergiat. "Kui ainult neid elektriressursse on vaja, siis hind kukub nulli lähedale. Kui tarbimine on suvel madalam, siis tihtipeale nendest ka piisab, ning öösiti-päeviti langeb hind nulli lähedale ja börsipaketiga inimesed on väga õnnelikud," ütles ta.

"Kui aga tuleb talveperiood, siis need madalad hinnad kaovad ja tekib risk, et hinnad lähevad väga kõrgeks, mida fikseeritud pakett aitab vältida," ütles Hanschmidt.

"Ma arvan, et kindlasti on ka korteris võimalust tarbimist juhtida. Kui maja või korter on elektrikütte peal, siis talvekuudel võib see väga kalliks maksma minna, eriti, kui keegi kuskil vea teeb. Kui on keskküte ja elekter läheb peamiselt veeboilerisse, nõudepesemisse ja muusse, siis need on juhitavad tarbimised. Kui soovi ja tahtmist on, siis börsipaketi peal saab oma elektriarvet vähendada," sõnas Hanschmidt.

Ta lisas: "Kui väga suur osa sissetulekust, kõikidest kommunaalidest on elektriradiaatoritega küte, siis peab arvestama ohuga, et äkki juhtub jälle, et üks kaabel läheb katki, Soomes jääb mõni jaam seisma või on liiga külm ja elektriarve võib tulla paari päevaga sama suur, kui tavaliselt tuleb nädalaga."

Tema hinnangul ei tasu pikemad kui aastased fikseeritud lepingud ära.

"Elektrimüüjad on soovitanud fikseerida hind seitsmeks aastaks. See fikseerimine on neile ka kasulik. Nad saavad endale fikseerida kasumi ja sulle südamerahu. Aga valiku tegemisel peaks seda arvestama, et suvekuudel on meil elekter odavam kui talvekuudel," ütles ta.

"Kellel on soovi natukene optimeerida, võib kaaluda, et ta läheb kuni sügiseni börsipaketi peale ja siis vaadata, kuidas turul seis on – kas minna fikseeritud paketi peale või mitte? Siis on tõenäoliselt fikseeritud paketid natukene odavamad kui täna. Kui aga ei ole soovi sellist paketikauplemist teha, siis kuus või 12 kuud praeguses vaates väga suurt vahet ei mängi," sõnas Hanschmidt.

Eelmisel aastal oli tema andmetel fikseeritud paketi hind 15 kuni 19 senti kilovatt-tunnis. Praegu on see umbes 11 senti kilovatt-tunnis.

"Eelmise aasta keskmine börsihind oli 11 senti. Praegu pakutakse fikseeritud paketti eelmise aasta börsipaketi hinnaga. Isiklikult arvan, et sel aastal tuleb börsihind natukene alla selle. Aga see vahe ei ole nii suur – kui eelmine aasta börsipaketiga võitsid korteris 100 eurot, siis see aasta võidad kuskil 30 eurot, võib-olla ei võida midagi. Selles mõttes ei ole see nii kriitiline otsus. Aga kui on võimalik tarbimist juhtida, siis börsipakett, eriti suvekuudel, annab säästmisvõimalusi," ütles Hanschmidt.

Hanschmidti sõnul on elektrihind Soomes odavam, kuna seal on elektritootmine odavam. "Neil on väga palju tuulejaamu, neil on tuumajaam. Seal on tehtud investeeringud õigel ajal ja natukene enne meid."