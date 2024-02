Farage võib pärast valimisi koputada tooride uksele

Farage osaleb teisipäeval tooride partei parempoolse rühmituse üritusel. Seal astuvad veel üles endine peaminister Liz Truss, endised ministrid Jacob Rees-Mogg ja Lee Anderson. See rühmitus toetab maksude kärpimist ning avaldanud valmisolekut viia Suurbritannia välja Euroopa inimõiguste konventsioonist.

Farage osaleb seal üritusel kuulajana, ta osaleb seal telekanali GB News saatejuhina. Siiski tekitab tema kohalolek taas küsimusi, kas Farage plaanib lõpuks taasliituda tooride parteiga. Mõned poliitikud kahtlustavad, et Farage võib aidata nii parempopulistidel võtta üle tooride partei.

Farage ütles ajalehele The Telegraph, et ei soovi enne valimisi tooridega liituda. Leht siiski uuris, kas ta võiks pärast valimisi tooride parteiga ühineda ning Farage vastas, et see oleneb sellest, milliseks kujuneb siis Briti parempoolne poliitiline maastik.

"Ma arvan, et me peame lihtsalt ootama, et näha. Olen avatud kõige suhtes, mis juhtub pärast valimisi. Vaatame," rääkis Farage.

Farage siiski lisas, et suure tõenäosusega tooride partei ei kaldu piisavalt paremale, et ta saaks selle erakonnaga liituda.

Sel aastal toimuvad Suurbritannias parlamendivalimised. Küsitlused viitavad, et tooride ajastu saab läbi ning leiboristid naasevad võimule.

Kui Farage soovib saada pärast valimisi taas tooride liikmeks, peab selle heaks kiitma ka partei juhtkond. Valimiste kaotuse korral astub Rishi Sunak tagasi, tema järglane ei pruugi aga lubada Farage'il parteiga taasliituda.

Ka Lee Anderson andis pühapäeval mõista, et ei toeta Farage'i naasmist.

Pole ka selge, kui suur on Trussi, Jacob Rees-Moggi ja Lee Andersoni rühmituse toetus, juba praegu tegutseb sarnases poliitilises ruumis viis erinevat tooride rühmitust. Jacob Rees-Mogg siiski tõi välja, et parempoolsed jõud mängivad poliitikas üha suuremat rolli. Tema sõnul poliitikud kaugenevad rahvast.

"See väljendus hiljuti Prantsusmaal, Saksamaal ja Brüsselis nähtud protestides, samuti Hollandi valimistulemustes, valimisdebattides USA-s," rääkis Jacob Rees-Mogg.