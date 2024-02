Kohus lükkas Trumpi puutumatuse nõude tagasi

USA föderaalne apellatsioonikohus lükkas Donald Trumpi nõude tagasi ning otsustas, et endisel presidendil pole kriminaalvastutusest puutumatust ja ta võib 2020. aasta valimistulemuste ümber pööramise katses süüdistatuna kohtu alla minna.

Kohus teatas, et endisest presidendist on saanud kodanik ja ta võib tema vastu algatatud kriminaalasjas kasutada enda kaitseks kõiki seaduses sätestatud meetmeid.

"Kuid täitevvõimu puutumatus, mis võis teda kaitsta presidendina, ei kaitse teda enam selle süüdistuse eest," teatas kohus.

Tänavu taas presidendiks pürgivat Trumpi süüdistatakse mitmes rünnakus 2020. aasta valimiste terviklikkusele, mis tema kaotuse järel kulmineerus rahvamassi rünnakuga kongressile ja katsega häirida võimu rahumeelset üleandmist valimised võitnud Joe Bidenile.

Tema advokaadid on püüdnud aga kohtuasjast vabaneda väites, et ekspresidendil on absoluutne puutumatus ja teda ei saa ametiajal tehtu eest kohtu alla saata.

USA ringkonnakohus lükkas selle väite läinud kuul tagasi, märkides, et ekspresidendil ei ole eluaegset vanglast tasuta vabanemise kaarti.

Trump vaidlustas otsuse ja siis algasid istungid selle üle Washingtoni apellatsioonikohtus ning teisipäeval lükati see nõue tagasi. Istungeid juhatas kolmeliikmeline kohtunike kogu.

Kohtunikest kaks määras ametisse demokraadist president Joe Biden, kolmanda vabariiklasest president George H.W. Bush.

Trumpi esindaja Steven Cheung ütles, et Trump kaebab otsuse edasi

"Kui presidendile puutumatust ei anta, siis tulevikus esitab vastaspool igale ametist lahkunud presidendile kohe süüdistused. Ilma täieliku puutumatuseta ei saa USA president korralikult tegutseda," rääkis Cheung.