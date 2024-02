Maratonideks valmistuval Alutagusel on lund palju

Lund jätkub Ida-Virumaal nii palju, et eeloleval nädalalõpul Alutaguse maratonil kavas oleva pikima, 43-kilomeetrise suusasõidu saab teha ühel suurel ringil. Alutaguse metsad ongi aastaid silma paistnud sellega, et kui mujal Eestis lund pole, siis seal on maa ikka valge.

"Siin Pannjärvel on liivane pinnas ja vesi läheb lume alt ära, ei hakka seda sulatama ning tänu metsa olemasolule ei saa ka tuul peale. See hoiabki lund alles.

Meil on ka mõned kehvemad kohad, eelkõige teedeületused, kus me peame ilmselt natuke aitama. Praegugi on rajamasin rajal ja vaatab, kas saab oma jõududega hakkama. Kui ei saa, siis veame lund juurde," rääkis Alutaguse puhke- ja spordikeskuse juhataja Timo Juursalu.

Maratonikorraldajatele on abiks seegi, et sulailmadega muret valmistanud staadion on tänu uuele kunstlumesüsteemile saanud ilmastikukindlamaks.



"Staadion ongi meil kõige nõrgem koht. Vihm, päike, tuul - kõik saavad selle peale käia ja nad kipuvadki lume ära sulatama. Kunstlumi on sellele vastupidavam. Ja kuna on ka looduslikku lund, siis seis on praegu väga hea," ütles Juursalu.

Parajalt pakaselised talveilmad on andnud korraldajatele võimaluse ellu viia üks ammune unistus. Reedese öömaratoni rada läheb üle järvejää.