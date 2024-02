Niinistö sõnul pole Soomes reaalset majanduskasvu olnud 16 aastat

Ametist lahkuv Soome president Sauli Niinistö avas kolmapäeval parlamendi kevadistungjärgu ning pidas parlamendi ees kõne, milles ta nentis, et Soomes pole viimased 16 aastat olnud majanduse reaalkasvu.

Niinistö tõi välja, et samal ajal on riigi võlakoormus kasvanud, majandust aga pole endiselt käima tõmmatud.

"Ma ei usu, et niimoodi jätkamist toetatakse. Kõik käed tõusevad majanduse käimatõmbamise toetuseks. Seda on tõesti nende aastate jooksul korduvalt propageeritud. Ja ometi siin me oleme," rääkis Niinistö.

Niinistö võrdles Soome majandust teiste Põhjamaa riikide majandustega ja tõdes, et majandus on stagnatsioonis. Tema sõnul tuleb majanduspoliitika vallas teha erakondadeülest koostööd, süüdlaste otsimisel pole mõtet.

Niinistö mainis oma kõnes ka idapiiril valitsevat olukorda ning kiitis Soomet külma närvi hoidmise eest. Hiljem pressikonverentsil hoiatas Niinistö, et kevadel võib olukord minna veelgi keerulisemaks.

Julgeolekupoliitikast rääkides kiitis Niinistö "Soome mudelit".

"Mõlgem, et Euroopa NATO riigid tegutseksid samamoodi. Selline ühendatud jõud oleks tohutu. Keegi ei saa kedagi nii tugevat rünnata. Hea, et Euroopa ärkab," rääkis Niinistö.