Soome järgmise aasta eelarvedefitsiit kasvab prognoositust rohkem

Soome rahandusminister Riikka Purra tutvustas neljapäeval eelarveettepanekut tulevaks aastaks. Selle järgi ulatuvad riigieelarve kulutused 88,1 miljardi euroni ja tulud 76 miljardi euroni, vahendas Yle.

Riigieelarve defitsiit on kasvanud võrreldes varasema prognoosiga 1,5 miljardi euro võrra 12,2 miljardi euroni.

Purra sõnul tuleneb suurem defitsiit sotsiaalkindlustus- ja tervishoiukulude ning riigivõla intresside kasvust. Ka maksutulusid koguneb kehva majandusolukorra tõttu oodatust vähem. Purra selgitas, et sotsiaalvaldkonna kulutused moodustavad riigieelarvest 30 protsenti. Intressikulud kasvavad Purra sõnul võrreldes kevadise prognoosiga ning järgmisel aastal ulatuvad intressikulud hinnanguliselt 3,5 miljardi euroni.

Rahandusministeeriumi teatel kasvavad järgmisel aastal kulud aga reaalselt väga vähe – uusi kulutusi tehakse umbes 13 miljoni euro ulatuses. Purra selgitas, et riigieelarve tegemisel on väga vähe manööverdamisruumi ja need uued kulutused on hädavajalikud ja ühekordsed. Need on seotud näiteks julgeolekuvaldkonnaga.

Lisaks on rahandusministeeriumi teatel vaja otsida umbes 100 miljoni euro ulatuses kokkuhoiukohti. Ministeeriumi ettepaneku järgi peaks suurim kokkuhoid – 58 miljonit eurot – tulema valitsuse makstavatest integratsioonitoetustest. Lisaks peaks valitsus 20 miljoni euro võrra vähendama rahastust kirikute ja religiooniga seotud tegevustele.

Eelarveettepaneku andmed tuginevad rahandusministeeriumi juuni prognoosile, kuid andmed täpsustuvad sügisel, mil ministeerium avaldab uue prognoosi ja seejärel algavad valitsuses riigieelarve läbirääkimised.