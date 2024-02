Euroopa Komisjon: Rail Baltic peab valmima 2030. aastaks

Trautmann, kes koordineerib TEN-T võrgu Põhjamere ja Baltimaade tarnspordikoridori projekti, ütles, et 85-protsendilisele Euroopa Liidu rahastusele edasiseks kvalifitseerumiseks peab Rail Balticu põhitrass valmima 2030. aastaks, edastab Läti rahvusringhääling LSM.

Lätis on suureks aruteluküsimuseks see, kas põhitrass saab ühenduse Riia rongijaamaga ning millal see ühendus valmib.

Trautmann ütles, et ülejäänud ühenduste, kaasa arvatud Riia ühenduse ehitamine võib, aga ei pea toimuma põhitrassi ehitusest hiljem. Peamine on see, et 2030. aastaks on valmis Rail Balticu põhitrass ning kauba- ja reisijavedu toimib. Samas pole sellise ühenduse ehituseks raha ametniku sõnul veel eraldatud.

"Muidugi Riia keskraudteejaam ja Riia lennujaam peavad olema ühendatud, kuid see maksab palju. See on samuti keeruline, sest Riia keskraudteejaam asub linna keskel," ütles Trautmann.

Ametniku sõnul tuleb Balti riikidel konkureerida täiendava rahastuse pärast teiste Euroopa Liidu riikide ja muude projektidega.

"Kui ma rõhutasin peatrassi [ehitust] 2030. aastaks, ei tähenda see, et midagi muud ei tehta. Kõik sõltub sellest, kes kvalifitseerub rahastusele, kuid kõigel on omad piirangud. Seetõttu ma soovitan oma Balti kolleegidele osaleda [taotlusvoorudes]. Olgu nad enesekindlad ning pakkugu parima lahenduse," lisas Trautmann.

Trautmann toonitas, et ükski suurem projekt ei valmi kohe ning Balti riikides on palju arutelusid ja kõhklusi. Sarnaselt toimub suurte tarnspordiprojektide elluviimine ka teistes EL-i riikides, sealhulgas Poolas ja Prantsusmaal.