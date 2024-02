Rootsi Demokraadid ähvardasid Fideszi ühinemise korral ECR-st lahkuda

Meedias levivad väited, et pärast Euroopa Parlamendi valimisi ühinevad Ungari võimupartei Fidesz saadikud Konservatiivide ja Reformistide (ECR) fraktsiooniga. See plaan ei meeldi aga Rootsi Demokraatidele ja partei võib Fideszi ühinemise korral ECR-st lahkuda.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Viktor Orban ja tema partei Fidesz tekitab erimeelsusi ka Euroopa parempopulistide ridades. Rootsi Demokraatide tähtis eurosaadik Charlie Weimers kirjutas reedel, et ta võib oma saadikud ECR-i fraktsioonist ära viia, kui sellega peaksid liituma Fideszi saadikud, vahendas Politico.

Orban on ise avalikult avaldanud soovi liituda ECR-i fraktsiooniga. Seal fraktsioonis mängivad esimest viiulit Giorgia Meloni juhitud Itaalia vennad ning Poolas hiljuti opositsiooni jäänud Õiguse ja Õigluse partei (PiS).

Poola endine peaminister Mateusz Morawiecki on vihjanud, et võib Fideszi fraktsiooni vastu võtta. Melonist on aga saamas ühenduslüli Budapesti ja Brüsseli vahel.

Rootsi Demokraadid muretsevad nüüd, et Fidesz võibki fraktsiooniga liituda. Rootsi Demokraadid aga tahavad, et ECR jääks Moskva-kriitiliseks fraktsiooniks, mis toetab Atlandi-ülest liitu.

Kui ECR seisab häälekalt Ukraina toetamise eest, siis Orban on varem blokeerinud Ukraina abistamist Euroopa Liidu tasemel. Ungari venitab veel ka Rootsi NATO-liikmesusega.

Ka Läti eurosaadik Roberts Zile ütles, et kui Orbani saadikud peaksidki ühinema, siis Fidesz peab muutma oma praegust seisukohta Venemaa agressiooni suhtes. Melonile lojaalsed saadikud on samas öelnud, et otsus Fideszi liitumise osas tuleks teha alles pärast juunis toimuvaid valimisi.

Euroopa Parlamendis on praegu 12 Fideszi saadikut, need saadikud ei kuulu praegu ühtegi fraktsiooni. Varem kuulusid Fideszi saadikud EPP fraktsiooni, kuid pidid sealt 2021. aastal lahkuma.