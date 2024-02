Saaremaal toimunud võistutantsimisel ei osalenud ühtegi Saaremaa rühma

Kuigi reeglina kõik rahvatantsijad ju kinnitavad, et tantsivad rõõmu, lusti ja sõpruskonna pärast, paneb võistlusmoment ikkagi veelgi täpsemat tantsusammu tegema ja toob rõõmsama naeratuse näole. 12 rühma, kes seekord Saaremaale tantsima tulid seda kõik ka näitasid. Aga saarlasi ennast seekord tantsupõrandal polnudki, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tõesti on mõõnaperiood. Meil on mõõnaperiood nii tantsijatest kui ka juhendajatest. Põhikoolis on meil natuke nutune seis, seal on meil ainult neli rühma Saaremaa tantsupeol. Ja gümnaasium, kus on ju ainult kaks rühma. Aga algklassides on väga palju. Ja algklassides, kes praegu on teine ja kolmas klass, on juba kahe aasta pärast juba põhikooli ealine, et see tuleb ja see ärkab jälle ellu," rääkis võistutantsimise korraldaja, tantsuõpetaja Eena Mark.

Ja see tantsusamm oli neil noortel jalgades mitte ainult tantsupõrandal.

Grand Prix sai rahvatantsuansambli Kajakas noorte segarühm Pärnust, aga kõik teised 11 tantsurühma said nii-öelda tugeva teise koha, sest noorte rahvatantsu tase oli hindajate kinnitusel niivõrd hea.

"Sel aastal on väga kõrge tase. Meil on siin ikkagi tantsuansamblite võistlus, ehk siis tantsuansambel Kajakas, tantsuansambel Sõprus, tantsuansambel Leesikad, tantsuansambel Tuisuline," ütles Eena Mark.

Et Tiktoki, Facebooki ja Instagrami maailmast noored üleüldse tantsupõrandale saada, selleks tuleb teha see taktikaline esimene samm.



"Saab suunata, vanemad saavad toetada, siis on lihtsam juhendajal. Ma ei tea, kas see sees neil on, aga me kasvatame, et see nende sisse tuleks," ütles tantsuansambli Kajakas õpetaja Ingrid Jasmin.

Ja siis pole vaja enam mingit meelitust või präänikut, sest see rahvatants olevatki üks väga lahe värk.



"See tantsurõõm, mis tuleb, käies trennis ja esinemas, see on ikka üle kõige!," ütlesid tantsuansambli Kajakas tantsijad Paula Kütt ja Georg Sillat.

"Meil on alati trennis nii lõbus ja alati kõik käime kohal, nii tublid oleme. Ja tants on ikka südames ja hästi-hästi lahe, ma armastan seda nii väga," lisas Georg Sillat.