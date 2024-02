Kilk: et Estlink 2 lõhuti pahatahtlikult, on 99,99 protsenti välistatud

Soome ja Eesti süsteemihaldurid on jõudnud Estlink 2 rikkekohale väga lähedale ja pole võimatu, et juba kolmapäeval leitakse koht üles, ütles "Esimeses stuudios" Eleringi juht Kalle Kilk, lisades, et pahatahtlik lõhkumine on praeguseks pea täielikult välistatud.

Eesti ja Soome vahelise elektriühenduse EstLink 2 rike tuvastati 26. jaanuari esimesel tunnil, kaks päeva hiljem leiti Eleringi ja Soome süsteemihalduri Fingridi koostöös võimalik rikkekoht Eesti poolel. Poolteist nädalat on otsitud täpset rikkekohta ning Kilgi sõnul ollakse nüüd sellele jõutud väga lähedale.

"Kaabel ise on 150 kilomeetrit pikk, me oleme 30 meetri raadiuses rikkekohast," lausus ta.

Kilgi sõnul on rike tõenäoliselt vähem kui kilomeetri kaugusel rannikust.

Täpse rikkekoha leidmine võib olla Kilgi sõnul väga lähedal. "Küsimus on päevades, minu panus on homse (kolmapäeva – toim.) peal," märkis ta.

Rikke põhjuse kohta märkis Kilk, et kuivõrd tegu on üsna robustse ja töökindla kaabliga, mis peaks vastu pidama aastakümneid, siis on tõenäoliselt viga mõnes ühenduskohas, mis tähendab, et on tehtud "mitte väga head tööd" ning võimalik, et niiskus on sisse umbunud.

Küsimusele, kas endiselt kaalutakse võimalust, et tegu võis olla pahatahtliku lõhkumisega, vastas Kilk, et seda ei saa 100 protsenti välistada. "Aga 99,99 protsenti on see siiski välistatud," lausus ta.

Samas on olemas teoreetiline võimalus, et süsteemihaldurid on rikke otsingul eksinud ning rikkekohale ei olda nii lähedal, kui praegu arvatakse, lisas Kilk. See tähendaks, et EstLink 2 praegu prognoositav tööle hakkamise aeg, hiljemalt veebruari lõpp, lükkub edasi.

Kilgi sõnul on rikke tuvastamine keeruline protsess, sest tegu on jämeda kaabliga ning ainus võimalus rikkekoht tuvastada on diagnostika.

"Diagnostika meetmetega mõlemast otsast hakatakse mõõtma, kas leiab signaaliga rikkekoha või mitte. /.../ Teame, et halvematel juhtudel on kaks-kolm nädalat pidanud tegema diagnostikat, enne kui rikkekoht tuvastatakse," lausus ta.

Balticconnectori lõhkunud laevaga pole ühendust saadud

Võimalike sarnasuste kohta samuti Eestit ja Soomet ühendava gaasitoru Balticconnectori lõhkumise kohta ütles Kilk, et tema hinnangul olulised sarnasused puuduvad.

"Mina ei näe (Estlink 2 ja Balticconnectori rikkel) sarnast mustrit. Ligidalt vaadates on see täielikult teistsugune juhtum. Ainuke asi, mis on sarnane, et tegu on riikidevahelise ühendusega ja see läks katki," ütles ta.

Balticconnectori parandustööde kohta lausus Kilk, et ettevõttega, kes parandustöid teeb, on kokku lepitud, millal tuleb laev ja milline saab olema tehniline lahendus. Praegu on Balticconnectori taaskäivitamise tähtaeg 22. aprill.

Gaasitoru lõhkunud, Hongkongis registreeritud laeva Newnew Polar Beari omanikega aga pole endiselt ühendust saadud, ütles Kilk.

"Me tahame neile esitada kahjunõude, aga need detailid, missugune süüdistusakt võiks olla, selle poolega pole ma kursis, sest kriminaaluurimist toimetab Soome," lausus Kilk.

Kilk lisas, et kõiki detaile Balticconnectori lõhkumisest ei pruugi avalikkus teada saada, sest need võivad seotud riikliku julgeolekuga.