Iisraeli ohvriterohke rünnak Rafah'le tekitab lääneriikides pahameelt

Hamas-i poolt oktoobris vangi võetud Iisraeli-Argentiina kodanikud Fernando ja Louis pääsesid esmaspäeval taas koju oma lähedaste juurde. Sellele eelnes Iisraeli erioperatsioon Rafah' linnas koos õhulöökidega.

Rünnakus hukkus vähemalt 94 inimest, teatas Hamasi juhitud tervishoiuministeerium telekanalile CNN.

"Mu isast sai märter. Autos kordas ta, et ma tunnistan, et on ainult üks jumal ja ta suri," rääkis ühe hukkunu laps Mai Al-Najjar.

"Miks te tapsite mu pere, kui nad magasid, nad on lapsed? Ma olen kogu hommiku korjanud kokku oma perekonna kehatükke. Ma ei tundnud neid ära, tundsin ära varvaste ja sõrmede järgi," rääkis Ibrahim Hassouna.

Rahvusvaheline vastuseis Iisraeli tegevusele on kasvamas, linnas on ligi poolteist miljonit inimest, paljud neist on juba sõja eest põgenenud teistest Gaza piirkondadest.

Ühendkuningriigi välisminister David Cameron kritiseeris Iisraeli tegevust: "Võimatu on näha, kuidas on võimalik sõdida nende inimeste hulgas. Neil ei ole kuhugi minna. Nad ei saa minna lõunasse Egiptusesse, nad ei saa minna põhja tagasi oma kodudesse, sest suur osa neist on hävitatud. Me oleme väga mures selle olukorra pärast ja soovime, et Iisrael peatuks ja mõtleks tõsiselt enne järgmisi samme. Ja eelkõige soovime me kohest relvarahu."

"Isegi USA, kes on Iisraeli suurim toetaja, leiab president Bideni sõnades, et see tegevus on ebaproportsionaalne, tapetud inimeste ja tapetud tsiviilisikute hulk on talumatu. Ma hoiatan Iisraeli nõnda mitte jätkama," lisas Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Josep Borrell.

"Meie püüame tsiviilisikuid kahjust eemal hoida, Hamas püüab neid selle sees hoida. Aga me oleme olnud edukad ja oleme ka seekord," vastas neile Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.

"Kõik, kes ütlevad, et me ei tohiks mingil juhul Rafah´sse minna, ütlevad, et kaotage sõda, las Hamas olla seal," lisas Netanyahu.

Hamasi ametkondade sõnul on Gazas sõja algusest alates hukkunud üle 28 000 palestiinlase. Hamas tappis oma oktoobrikuises rünnakus Iisraelile ligi 1200 inimest ja võttis 250 pantvangi, üle saja neist on vabastatud.