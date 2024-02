Transpordiamet soovitab seitsmes maakonnas libeda tõttu liiklemist vältida

Jäävihma ja libeduse tõttu on keerulised teeolud peaaegu kõikjal üle Eesti. Teisipäeval kell 9 kuulutas transpordiamet ka Valga- ja Tartumaa riigiteedel välja rasketest ilmaoludest tingitud tavapärasest erineva hoolderežiimi.

Tavapärasest erinev hoolderežiim kehtib juba Võru-, Põlva-, Viljandi-, Pärnu- ja Saaremaa riigiteedel. Tavapärasest erinev režiim kehtib vähemalt kuni kella 18-ni.

Transpordiamet soovitab inimestel võimalusel teisipäeval liiklusesse mitte minna. Kui siiski liiklemist edasi lükata pole võimalik, tuleb kindlasti sihtkohta jõudmiseks varuda tavapärasest rohkem aega, valida turvaline sõidukiirus, hoiduda ohtlikest manöövritest ning arvestada kaasliiklejatega.

Rasketest ilmaoludest tingitud eriline hoolderežiim tähendab, et teehooldajatel kulub hooldetöödeks rohkem aega kui tavaoludes.

Kõrvalmaanteed ning väiksema liiklussagedusega teed on kohati muutunud ülilibedaks ja raskesti läbitavaks. Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool lund, lörtsi ja jäävihma, mistõttu teeolud on väga keerulised ja nähtavus halvendatud. Olukorra teeb keerulisemaks tugev kirde- ja idatuul kuni 16 m/s. Kirde-Eestis on olukord parem ja sõidutingimused on seal rahuldavad. Õhutemperatuur jääb -2..-8 kraadi vahele.