Mõttekoda: Venemaa võib praeguste kaotustega jätkata sõdimist mitu aastat

Briti mõttekoda International Institute for Strategic Studies (IISS) hindas, et kuigi Venemaa kannab Ukrainas suuri kaotusi, siis praeguse tempoga suudab Venemaa jätkata sõdimist veel vähemalt kaks kuni kolm aastat.

Venemaa kaotab kuus sadu soomukeid ja suurtükke. IISS hindas siiski, et Venemaa suudab kaotused asendada. IISS hindas, et Venemaa tõi 2023. aastal oma ladudest välja 1180-1280 lahingtanki. Lisaks suutis Moskva juurde toota uusi tanke ja soomusmasinaid.

Satelliidipiltide analüüsid heidavad valgust, kui palju sõjatehnikat Venemaa ladudes hoiab ja sealt ära viib. Venemaal on vähemalt 10 tankibaasi, 37 soomukibaasi, vähemalt 12 baasis hoitakse suurtükke.

Satelliidipiltidelt on näha, et Venemaa suudab ladudest välja viidud tehnikat osaliselt ka asendada. Samas tegelik tankide laost välja võtmise arv võib olla märksa suurem, kuna lahinguvõimelisi tanke püütakse hoida eriladudes, mistõttu ei saa nende äraviimist selgelt märgata.

Venemaa kaotab seega küll palju sõjatehnikat, kuid see ei vähenda veel Venemaa rünnakute survet. Selliste kaotustega suudab Venemaa jätkata veel vähemalt 2-3 aastat, võib-olla isegi kauem, hindas IISS.

Näiteks Avdijivkas on Venemaa kandnud kolossaalseid kaotusi, kuid Venemaa jätkab Ukraina positsioonide ründamist. Vene väed on jõudnud Avdijivka linna, pole ka märke, et Venemaa surve väheneb.

Mõttekoda tõi veel välja, et pole täpselt selge, kui palju sõjatehnikat Ukraina vägedele alles on jäänud. Mõttekoja hinnangul on Ukrainal sama palju tanke kui sõja alguses. Tänu lääne abile on Ukrainal aga nüüd rohkem jalaväe lahingumasinaid. Samas on mõnedel üksustest varustusest puudu ja see piirab nende sõjalist võimekust. Seepärast peabki lääs ukrainlastele vajalikke relvi tarnima