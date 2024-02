Rosin USA presidendivalimiste mõjutamisest: Venemaa soovib abi lõppemist Ukrainale

Välisluureamet hoiatas enne eelmisi Euroopa Parlamendi valimisi, et Venemaa võib sekkuda valimistesse ja proovida edundada neid, kes tegutsevad tema huvides. Tagantjärgi vaadates, kuidas Venemaal see õnnestus?

Neid katseid me näeme kogu aeg. Europarlamendis meil on viimane näide avalikkuse ees, kus väga tõenäoline Vene mõjuagent on pikalt tegutsenud. Ja selliseid sihtmärke venelaste poolelt on veel läbi terve Euroopa poliitilise maastiku. See on pidev töö venelaste poolelt.

Ma ei ole näinud mingisuguseid suuri strateegilisi eesmärke. No üks eesmärk, mida Venemaa üritab saavutada, on Ukraina toetuse vähenemine või ärakukkumine. Siin ma ei näe, et oleks mingit läbimurdvat edu saavutatud.

Ometi on meie liitlaste seas mõned riigid, kus Venemaa toetatud narratiivid on saanud suuremat pinda. Kuivõrd tasub seal näha Venemaa teadlikku mõjutustegevust, kuivõrd on tegemist Slovakkia või Ungari kohalike inimeste siseveendumusega?

Mul on luureasutuse juhina väga raske kommenteerida meie liitlaste poliitikat. Ma pigem ei teeks seda.

Kas eesseisvate europarlamendi valimiste vaates on Venemaa võimekus ja võimalused valimistulemusi mõjutada suurenenud või kahanenud?

Eks nad üritavad leida kogu aeg uusi võimalusi. Meie omalt poolt ja Lääneriikide vastuluureteenistused üritavad hoida seda mõju võimalikult väiksena. Aga Venemaa ei jäta katsetamast.

Ühiskonnas skepsis Venemaalt tulevate sõnumite suhtes on enamuses Euroopas suurenenud. Kirjeldage neid vahendeid, mis on Venemaale veel valimistulemuste mõjutamiseks jäänud? Kui palju on neil võimalusi rahastada enda toetatud poliitikuid ja kampaaniaid ning kui palju on neil võimekust inforuumi kujundada?

Kahtlemata üritatakse läheneda erinevatele äärmuspoliitikutele nii paremal kui vasakul tiival ning võita nemad kuidagi koostööle. Loomulikult ollakse sellise narratiivi edendamise eest valmis maksma olulist tasu.

Osaliselt on ka piisavalt naiivseid inimesi, kellel on eelsoodumus Vene narratiivi uskumiseks. Ja selliste inimeste puhul võivad need katsed langeda viljakale pinnale. Küsimus on, kas saavutatakse strateegiline efekt, mis muudaks suurt pilti. Siiamaani ei ole ülemäära edukad oldud.

Venemaa katseid valimistulemusi mõjutada on rohkem kirjeldatud pärast üleeelmisi USA presidendivalimisi. Kas ja kuivõrd on Venemaa huvitatud sellest, et selle aasta USA presidendivalimiste tulemust mõjutada? Ja kas neil on selleks võimekust?

Nad kindlasti üritavad edendada enda agendat. Võimekused on olnud viimasel ajal kärbitud. Ma olen kindel, et kõikide selliste riikide vastuluureteenistused, kes on väga teadlikud nendest ohtudest, tegutsevad aktiivselt, et venelased ei jõuaks oma eesmärgini.

Seni on USA-s välja toodud, mis suunas on Venemaa oma agendat presidendivalimistel vedanud. Kas Venemaa tahe, kes võiks olla USA president, võib olla ajas muutunud? Või on see pigem sama, mis eelmistel või üle-eelmistel valimistel?

Venemaa eesmärk on tekitada nii Ameerikas kui teistes riikides olukord, kus rahva ja riigi tahe Ukrainat toetada lähiperspektiivis kuidagimoodi murduks. See on kahtlemata ambitsioon. Jällegi, kas see õnnestub, on eraldi küsimus.

Vaadates viimase aja väljaütlemisi, kas Venemaa võib näha endale kasuliku suunana, et USA valimistel saadaks edu Vabariikliku parteid?

Venemaale oleks kahtlemata kasulik, kui abi Ukrainale lõppeks.

Aga mis on veel nende võimekus? Hillary Clintoni kirjavahetuse lekitamine tehti ära suhteliselt räpaselt. Kas neil on selliste lihtsate vahendite kasutamiseks veel võimekust?

Venemaa kahtlemata oma võimekustesse investeerib. Ohtlik on kahtlemata olukord, kus inimene ise tekitab endale haavatavused. Selliseid võimalusi Venemaa kahtlemata ära kasutab.

***

Välisluureamet avaldas teisipäeval oma üheksanda avaliku raporti "Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas 2024", milles andis hinnangu Eestit puudutavatele välistele julgeolekuohtudele.