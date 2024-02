Võrklaev: mullune eelarvepuudujääk oli kolm protsenti

"Eile saime esmase ülevaate. Eelmise aasta eelarvedefitsiit oli kolm protsenti," ütles Võrklaev.

Kevadises majandusprognoosis ennustas ministeerium 4,3-protsendilist puudujääki, viimane ehk suvine prognoos nägi ette 3,3-protsendilist puudujääki.

"Oli üllatusi aasta vaates tulumaksu osas, mida laekus mõnevõrra rohkem, käibemaksu laekus mõnevõrra vähem, kui me eeldasime," ütles Võrklaev.

Käibemaksu prognoositust väiksem laekumine näitab Võrklaeva sõnul seda, et majanduskeskkond on jahtunud ja tarbimine vähenenud.

"Ja investeeringute täitmine, mis on ka sellel aastal olnud minu poolt tõsine küsimus ministritele selles majandusolukorras, et me need investeeringud, investeeringutoetused võimalikult kiiresti ikkagi turule viiksime. Möödunud aastal investeeringute ja investeeringutoetuste täitmine jäi kuskil 75 protsendi kanti. 25 protsenti lükkub sellesse aastasse," lausus Võrklaev.

"See näitab, et meil on raha kasutusega probleem. Just selle raha kasutusega, mida me peaksime kasutama olukorras, kus meie majandus on keerulises olukorras, kus me võiksime riigi poolt seda rohkem stimuleerida," lisas ta.

Võrklaev rõhutas, et kolmeprotsendine eelarvedefitsiit näitab ka seda, et valitsus stimuleerib päris jõuliselt majandust.

Võrklaeva sõnul ülekantavate vahendite maht sellesse aastasse kasvab. "Me räägime sadadest miljonitest. 2022. aastast 2023. aastasse nii investeeringud kui ka tegevuskulud oli kuskil 900 miljonit, mis jäi kasutamata ja kanti üle. Nüüd me näeme, et eelmisel aastal on tekkinud kasutamata vahendeid juurde," rääkis Võrklaev.

Ta ütles, et ülekantavate vahendite olukorda on rahandusministeerium asunud analüüsima ja muutma toetudes eelarverevisjonile ehk nulleelarvele. "Et me ikkagi saaksime aru, kuhu on vaja, kui palju on raha vaja ja siis see kasutataks ka ära. Mitte nii, et justkui raha on kogu aeg puudu, aga teistpidi jääb seda kuskil üle ja võib-olla mõnes teises kohas, kus seda oleks rohkem vaja, me siis seda kulu teha ei saa," lausus Võrklaev.

Võrklaev rääkis, et riigi eelarvestrateegias on kokku lepitud, et 2025. aasta riigieelarveks peavad sotsiaalministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning rahandusministeerium tooma 150 miljonit, 2026. aasta riigieelarveks juba järgmised kolm ministeeriumi 75 miljonit.

Ta kõneles, et lisaks ametkonna kärpimisele tuleb üle vaadata ka teenuseid. Kõik ministeeriumid, mis sellega tegelevad, on ministri sõnul esmased plaanid juba esitanud. "Suures plaanis on võimalik leida kokkuhoidu tegevuskuludelt. Aga suured summad saavad tulla ikkagi mingite teenuste muutmisest," ütles ta.

Võrklaeva sõnul hakkab kärbetega tegelema nüüd rahandusministeerium koostöös teiste ministeeriumitega. "Ministeeriumid on pakkunud oma plaanid välja, me koos vaatame need üle ja koos hakkame otsustama. Ma nimetaks seda jätkuvalt koostööks, aga süsteemseks ja metoodiliseks," sõnas Võrklaev.

Riigi eelarvestrateegias tühjale reale jäetud 430 miljoni euro katmisest rääkides ütles Võrklaev, et osa sellest võiks tulla ka kasutamata jäänud ja ülekantavast rahast. Ta ei olnud nõus kinnitama, kas ülekantava raha summa võiks olla umbes 100 miljonit eurot.