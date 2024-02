EL pole huvitatud Vene gaasi transiidi jätkumisest Ukraina kaudu

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson ütles kolmapäeval, et Euroopa Liit pole huvitatud gaasi transiidilepingu pikendamisest Venemaaga, teatas Ukraina energeetikaministeerium.

Simson tegi vastava avalduse Pariisis toimunud Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) liikmesriikide ministrite tippkohtumisel, kus ta kohtus ka Ukraina energeetikaministri Herman Haluštšenkoga.

Energeetikavolinik rõhutas, et Euroopa riigid töötavad oma gaasihoidlate täitmise ja tarnete mitmekesistamise kallal, vahendab Ukrainska Pravda.

"Naasmine tavapäraste suhete juurde Venemaaga on võimatu. EL pole huvitatud gaasi transiidilepingu pikendamisest Venemaaga. Me oleme teinud ettevalmistusi selle lepingu lõppemiseks kaks aastat tagasi pärast seda, kui algas gaasituru manipuleerimine, ning meil on alternatiivsed võimalused meie tarnekindluse tagamiseks," ütles Simson.

Energeetikavolinik rõhutas, et EL-i peamine eesmärk on maksimaalne toetus Ukrainale ning varajane loobumine Vene gaasist.

Haluštšenko tänas omalt poolt Euroopa Komisjoni hiljutise 58 miljoni eurose otsetoetuse eest, mis on mõeldud suuresti gaasiturbiinide ostmiseks Ukrainale. Samuti rõhutas ta teise 10 miljoni euro suuruse otsetoetuse tähtsust, mis läheb Ukraina kriitilise tähtsusega taristu taastamiseks.