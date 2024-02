Seitse riigiettevõtet läheb erastamisele

Riigile kuuluvatest äriühingutest soovitakse võõrandamisele anda viis: Teede Tehnokeskus, Operail, Nordic Aviation Group, Transpordi Varahaldus ning AS-is Tallinna Sadam vähendada riigi osalust kuni 51 protsendini. Lisaks suunataks rahandusministeeriumi ettepaneku kohaselt osalisele erastamisele Eesti Energia kaks tütarettevõtet: Enefit ja Enefit Green.

Rahandusminister Mart Võrklaev ütles erastamisettepanekuid kommenteerides, et riik olgu omanik seal, kus vaja ning mittestrateegiliste eesmärkide puhul on targem lasta ettevõttel iseseisvalt toimetada. "Näiteks on meil riigiettevõtteid, mis on juba osaliselt börsil ja täna on kaalumiskoht, kas oleks otstarbekas suunata rohkem osalust just investorturule," rääkis ta.

"Valitsuse tänane nõusolek annab ministritele suunise alustada erastamiseks ettevalmistusi ning konkreetsete võõrandamisotsustega tulevad nad valitsusse juba siis, kui eeltöö on tehtud," selgitas minister.

Kolme äriühingu puhul nähakse vajadust riigi osaluse võõrandamist või teenuse osutamisse erasektori kaasamist täiendavalt analüüsida ning kahe ettevõtte puhul jätkatakse juba varasemalt otsustatud likvideerimisega. Need kaks firmat on Eesti Loots ja Eesti Vanglatööstus.

Ülejäänud äriühingutes jätkatakse osalusega ning selle säilitamine vaadatakse uuesti üle kolme aasta jooksul.

Kokku on riigil osalus 28 äriühingus, millest 23 puhul on selleks 100 protsenti.

Riigi osalusega mittestrateegiliste ettevõtete erastamisega jätkamine on seatud eesmärgiks Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis.

Riigivaraseaduse alusel hindavad riigi osaluse säilitamise vajadust valitsevad ministeeriumid kord kolme aasta jooksul. Ettepanek osaluse võõrandamiseks tehakse, kui riigi osalemise eesmärgid on täidetud või nende saavutamine ei ole enam vajalik.