Svet: huvi Operaili vastu oli suur

Riik alustas enampakkumisel parima siduva pakkumise teinud Tartu Milli omanikfirmaga Tiigi Keskus läbirääkimisi Operaili äritegevuse müügiks.

Taristuminister Vladimir Svet ütles, et huvi Operaili vastu oli suur.

"Meil on tulnud mitu Eesti ettevõtet pakkuma, on olnud huvilisi ka välismaalt. Tundub, et on siiski päris konkurentsitihe turg, kus on rohkem kui üks tegija," rääkis Svet.

Tiigi Keskuse ja Tartu Milli juhatuse liige Uuno Lausing teatas, et ettevõttele on raudteeäri uus perspektiivikas suund ja plaanis on jätkata kaubaveo ja veeremi remondi teenuste pakkumist Eestis ja mujalgi.

"Aktuaalsele kaamerale" lisas ta kirjalikult, et kuna praegu toimuvad ostu-müügilepingu lõplike tingimuste läbirääkimised, siis selles etapis täpsemat infot või kommentaare anda ei saa.

Veel teatas ettevõte, et tehingul on teatavad sünergiad ka olemasoleva äriga. Tartu Millile kuulub Eesti suurim viljaveski ja veski Lätis. Tiigi Keskuse omad on kolm teraviljahoidlat.

Konkurendi, teraviljaühistu Kevili juht Hannes Prits loodab nüüd seda tekkivat sünergiat näha.

"Ma olin tegelikult pigem üllatunud. Oleme ise Operailiga ka aastate jooksul koostööd teinud, mingitel ajahetketel päris arvestatavaid koguseid raudteel just Lõuna-Eesti vilja sadamatesse vedanud. Aga mingit sellist väga suurt sünergiat ma isegi täna ei oska välja mõelda. Et okei, vedamise puhul raudteeveod alates 100 kilomeetrist ja rohkem, seal tekib efekt, aga raudteevõrk Eestis on teatavasti kujundatud ühe teise siin toimetanud suurriigi huve arvestades," kommenteeris Prits.

Sveti sõnul pole enam Eestis riiklikku vedajat vaja.

"Seal, kus tegelikult erasektor saab ise väga hästi hakkama teenuse pakkumisega, seal, kus ei ole mitte mingit põhjust maksumaksja raha kulutada, me läheme erastamise teed pidi ja seal riik ei pea rohkem riskima ja ei pea rohkem panustama," rääkis minister.