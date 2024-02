Lääneranna vald kuulutas välja hanke Lihulasse uue kooli ehitamiseks

"Lihula gümnaasiumi hoone on aastast 1964 ja suuri renoveerimistöid pole seal tehtud. Hoone ei ole energiatõhus ning hinnang on, et mõistlikum on rajada uus hoone kui renoveerida vana. Ka kaasaegset õpikeskkonda Lihulas on mõistlikum luua uut hoone ehitades," rääkis Lääneranna vallavanem Ingvar Saare.

Hankes on kirjas ehitusmaksumusena üheksa miljonit eurot. "Hanke tulemusel selgub ehitushind. Oleme arvestanud ka täiendavate toetustega hoone ehitamiseks," ütles Saare.

Saare hinnangul gümnaasiumiosa võimalik kadumine maja liiga suureks ei muuda, sest see võimaldaks näiteks huvitegevuse eraldi hoonest tuua gümnaasiumihoonesse.

"Hoone on arvestatud 300 lapsele, umbes 11 ruutmeetrit lapse kohta. Nii nagu soovituslik norm ette näeb - 10-11 ruutmeetrit lapse kohta. Läänerannas on täna lapsi 450, gümnaasiumi statsionaarses õppes 60. Seega põhikooli osas on 390 õpilast. Maja suureks ei jää," rääkis Saare.

Hankele taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts.