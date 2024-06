Opositsiooni hinnangul halvab kooliehituse laen Lääneranna valla muud investeeringud

Lääneranna valla volikogu otsustas võtta kuni 4,8 miljonit eurot laenu, et ehitada Lihulasse uus koolihoone. Volikogu opositsioon näeb aga ohtu, et see otsus halvab aastateks valla võimekuse muid investeeringuid teha.

Koos käibemaksuga läheb Lääneranna kool maksma kokku üle 11,5 miljoni euro. 19 volikogu liikmest hääletas uue koolihoone jaoks mõeldud kuni 4,8 miljoni eurose laenu vastu kuus.

Et vald toime tuleks, on sõlmitavas ehituslepingus säte, et 30 protsenti maksumusest tasutakse ehitajale alles kolme aasta jooksul pärast kooli valmimist. See punkt tõi volikogu istungil opositsioonisaadik Andres Hirvela märkuse, et ka seda summat peaks valla võlakoormuse piirmäära jälgimisel arvestama.

"See paneb terve valla elu järgmiseks 10 kuni 15 aastaks seisma. Teiseks, see laenusumma, mida pangast laenatakse, on tegelikkuses 2,5 miljonit suurem ehk see osa, mida küsitakse ehitusfirma käest laenu ja mis ei mahu meie laenulimiidi sisse," rääkis Hirvela.

Uus koolimaja tuleb amortiseerunud Lihula gümnaasiumi asemele. Kooli jaoks võetava uue laenu ja varasemate finantskohustuste teenindamine hakkab vallalt nõudma umbes 750 000 eurot aastas. Aastatel 2026 kuni 2028 kasvab koos ehitajale järelmaksuks lubatud tasuga kohustuste suurus aga kuni 1,6 miljoni euroni aastas.

"Netovõlakoormuse ülemmäär sõltub ka meie tulude ja kulude vahest ja see tähendab seda, et me mahuksime lubatu piiridesse, me peame oma tulubaasi kas siis kergitama või kulusid veelgi kokku hoidma. Tõsi on, et mõned järgnevad aastad on keerulisemad, aga see kindlasti ei tähenda seda, et 10 aastat ei toimuks mingit ehitus- või arendustegevust Lääneranna vallas," rääkis vallavanem Ingvar Saare.

Vallavanem lootis, et Lääneranna gümnaasiumihoone saab valmis 2025. aasta sügiseks. Ehitusleping sõlmitakse hanke võitjaga tõenäoliselt järgmisel nädalal.

Uue koolihoone kavandi autor on büroo Kauss Arhitektuur ja maastikuarhitektuuri lahenduse koostas osaühing Väli.