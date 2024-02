Kiviselg: Venemaa hoiab maavägede tegevuses initsiatiivi

Reedel kaitseministeeriumis antud ülevaates ütles kolonel Kiviselg, et vaatamata initsiatiivile ei ole Vene Föderatsioon täitnud oma operatiiv-taktikalisi eesmärke täielikult okupeerida Luhanski, Donetski, Zaporižžja ja Hersoni oblastid.

Lähenevad presidendivalimised Venemaal survestavad relvajõude nähtavat võitu saavutama.

"Vene Föderatsiooni presidendivalimiste lähenedes avaldab see veelgi suuremat survet Vene relvajõududele, et nad saavutaksid mõne kõrge nähtavusega taktikalise võidu, mida oleks võimalik meedia vahendusel suureks puhuda ja näidata, kui üleüldist võitu Ukraina sõjas," ütles Kiviselg.

Avdijivikas ja Marjinka piirkonnas ei ole vaatamata suurtele pingutustele õnnestunud Venemaal murda Ukraina vastupanu.

"Võib öelda, et pärast märtsi presidendivalimisi ei oma Avdijivika võimalik vallutamine sellist propagandistlikku mõju, nagu ta omaks enne presidendivalimisi," ütles Kiviselg.

Kiviselja sõnul võib Vene vägede võimetus Avdijivikat vallutada tuua pärast presidendivalimisi kaasa rahulolematust Vene relvajõududes ja ühiskonnas.

Põhja suunal jätkab Vene Föderatsioon endiselt aktiivsuse hoidmist, kuigi suuremaid muutusi rindel toimunud ei ole.

"Vene Föderatsiooni üksused jätkavad sabotaažitegevust Kurski ja Brjanski oblastite läheduses Ukrainaga piirnevatel aladel Sumõ ja Harkivi suunal," sõnas Kiviselg.

Luhanski oblastis jätkavad Vene relvajõud ründetegevust Kupjanski ja Lõmani suunal. "Vaatamata suurtele jõupingutustele ei ole Vene Föderatsioonil seal suuremaid edusamme ette näidata," ütles Kiviselg.

Donetski suund on eelneval nädalal olnud Venemaa peamine jõupingutus. "Kogu nädala aktiivsuse osas on sündmused leidnud 90 protsendi ulatuses aset Donetski oblastis. Sellest omakorda pooled sündmused Avdijivika piirkonnas," sõnas Kiviselg.

"Avdijivika asula on circa 30 ruutkilomeetri ehk Pärnu linna suurune asula. Sinna ümber on Vene Föderatsioon koondanud pea 50 000 võitlejat. See näitab selle väikese asula propagandistlikku väärtust Vene Föderatsiooni relvajõududele ja poliitilisele juhtkonnale," ütles Kiviselg.

Ta lisab, et Venemaa on asunud Avdijivikat pommitama lennukitelt lastavate liugpommidega, mis muudab asula kaitsmise veelgi raskemaks.

Nädala jooksul on Vene relvajõud Avdijivikas edenenud põhja suunal, kuid asula ei ole veel ümber piiratud.

"Avdijivika ei ole veel ümber piiratud, kuid see kotisuu on avatud circa kolm ja pool kilomeetrit. Ukraina üksustel on väga raske seda piirkonda lähitulevikus toetada. Kuid vaatamata sellele on Ukraina relvajõud seal jätkuvalt vastu pidanud, teinud lokaalseid vasturünnakuid ning hoidnud positsioone," lausus Kiviselg.

Zaporižžja ja Hersoni oblastis on aktiivsus olnud oluliselt väiksem kui eelpool nimetatud piirkondades.

"Võib öelda, et Hersoni suunas hoiavad ukrainlased initsiatiivi. Ja hoiavad endiselt ka oma sillapead, mis on üle Dnepri jõe loodud," ütles Kiviselg.

Eelmisel nädalal toimunud märkimisväärse sündmusena toob Kiviselg välja Vene Föderatsiooni dessantlaeva hävitamise Mustal merel.

"Antud piirkonnas oli selliseid aluseid enne sõja algust circa kümme, praegu on neid jäänud järele viis. Võime hinnata, et need on kõrge väärtusega sihtmärgid Ukraina relvajõududele, et aeglustada Krimmis olevate Vene föderatsiooni relvajõudude üksuste täiendamist," ütles Kiviselg.